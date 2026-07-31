El juez Pedraz abre una pieza separada en la causa de las cloacas del PSOE para rastrear los pagos del partido a los miembros de la trama

Fachada de la sede nacional del PSOE en Ferraz, mientras agentes de la UCO solicitan documentación

Los detalles El magistrado reclama analizar las cuentas del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo y las empresas Zaño Consultores, Oliver Gruppe, Estudio Jurídico Oliver and Partners y Crónica Libre.

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido abrir una pieza económica separada en el caso de las cloacas del PSOE, solicitando información a 12 entidades bancarias sobre los movimientos financieros del partido y varios investigados. Se investigarán las cuentas del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, y varias empresas. En total, se analizarán 82 cuentas bancarias, seis de ellas del PSOE. El juez también pide identificar a los titulares y posibles traductores. Según la UCO, Leire Díez habría promovido pagos a los abogados Oliver y Teijelo con fondos del PSOE, utilizando a Oliver como intermediario para transferir dinero a Díez. Teijelo habría canalizado fondos para la organización criminal.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado abrir una pieza económica separada en la causa sobre las cloacas del PSOE y pedir información a 12 entidades bancarias sobre los movimientos que habrían hecho el PSOE y varios de los investigados en este caso.

El magistrado reclama analizar las cuentas del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo y las empresas Zaño Consultores, Oliver Gruppe, Estudio Jurídico Oliver and Partners y Crónica Libre. En total, pide analizar 82 cuentas bancarias, de las cuales seis pertenecen directamente al PSOE.

También se solicita que se identifique a los titulares y personas autorizadas (nombre y apellidos, documentos de identificación, teléfonos de contacto, e-mail, domicilios fiscales, sociales o físicos, dirección de correspondencia, tarjetas de débito o crédito expedidas con identificación de sus titulares), así como a los posibles traductores intervinientes en el caso de que los personados no hablen o comprendan correctamente el castellano.

El juez apunta que, según la UCO, Leire Díez habría promovido el pago con cargo a los fondos del partido PSOE de los honorarios correspondientes a los letrados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.

El primero de ellos habría sido utilizado como vía para hacer llegar una determinada cantidad de dinero a la propia Leire Díez, través de la empresa Oliver Gruppe. El segundo, Jacobo Teijelo, habría sido empleado igualmente como "instrumento para canalizar fondos, tanto destinados a sufragar al propio letrado como hacer llegar cantidades a un tercero, encontrándose ambos prestando servicios para la presunta organización criminal".

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