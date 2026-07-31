Cloacas del PSOE
El juez Pedraz abre una pieza separada en la causa de las cloacas del PSOE para rastrear los pagos del partido a los miembros de la trama
Los detalles El magistrado reclama analizar las cuentas del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo y las empresas Zaño Consultores, Oliver Gruppe, Estudio Jurídico Oliver and Partners y Crónica Libre.
Resumen IA supervisado
El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido abrir una pieza económica separada en el caso de las cloacas del PSOE, solicitando información a 12 entidades bancarias sobre los movimientos financieros del partido y varios investigados. Se investigarán las cuentas del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo, y varias empresas. En total, se analizarán 82 cuentas bancarias, seis de ellas del PSOE. El juez también pide identificar a los titulares y posibles traductores. Según la UCO, Leire Díez habría promovido pagos a los abogados Oliver y Teijelo con fondos del PSOE, utilizando a Oliver como intermediario para transferir dinero a Díez. Teijelo habría canalizado fondos para la organización criminal.
* Resumen supervisado por periodistas.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado abrir una pieza económica separada en la causa sobre las cloacas del PSOE y pedir información a 12 entidades bancarias sobre los movimientos que habrían hecho el PSOE y varios de los investigados en este caso.
El magistrado reclama analizar las cuentas del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías, los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo y las empresas Zaño Consultores, Oliver Gruppe, Estudio Jurídico Oliver and Partners y Crónica Libre. En total, pide analizar 82 cuentas bancarias, de las cuales seis pertenecen directamente al PSOE.
También se solicita que se identifique a los titulares y personas autorizadas (nombre y apellidos, documentos de identificación, teléfonos de contacto, e-mail, domicilios fiscales, sociales o físicos, dirección de correspondencia, tarjetas de débito o crédito expedidas con identificación de sus titulares), así como a los posibles traductores intervinientes en el caso de que los personados no hablen o comprendan correctamente el castellano.
El juez apunta que, según la UCO, Leire Díez habría promovido el pago con cargo a los fondos del partido PSOE de los honorarios correspondientes a los letrados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.
El primero de ellos habría sido utilizado como vía para hacer llegar una determinada cantidad de dinero a la propia Leire Díez, través de la empresa Oliver Gruppe. El segundo, Jacobo Teijelo, habría sido empleado igualmente como "instrumento para canalizar fondos, tanto destinados a sufragar al propio letrado como hacer llegar cantidades a un tercero, encontrándose ambos prestando servicios para la presunta organización criminal".
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