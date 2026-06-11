La tasación judicial cifra el valor de las joyas de la caja fuerte de Zapatero en 1,3 millones de euros

Los detalles Según revela 'OkDiario', los objetos hallados estarían valorados en 1,3 millones de euros según la tasación pericial de la joyería Ansorena, fundada en 1845. Fue la firma que designó el juez Calama para elaborar el informe sobre estas piezas.

Las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero han sido valoradas en 1,3 millones de euros, según la tasación judicial realizada por la joyería Ansorena, fundada en 1845, y el Instituto Gemológico de España. Esta cifra es significativamente mayor que la estimación inicial del entorno de Zapatero, que las valoró entre 30.000 y 50.000 euros. El juez Calama investiga tres juegos de joyas no declaradas, con diseños exuberantes y estilo árabe, formados por un collar, una pulsera, un anillo y dos pendientes, engastados con esmeraldas, rubíes y diamantes. Además, el sumario incluye siete relojes y otros objetos de valor.

Más de un millón de euros. En concreto, 1,3 millones de euros. Es en lo que han tasado las joyas de José Luis Rodríguez Zapatero. Es lo que vendrían a valer las piezas que hallaron en la caja fuerte del expresidente según la tasación judicial de la joyería Ansorena, fundada en 1845, a la que el juez Calama encargó el informe pericial. Así ha informado de ello 'OkDiario', citando a fuentes cercanas a la investigación.

La tasación de la joyería Ansorena, que ha tenido también la colaboración del Instituto Gemológico de España, es considerablemente mayor a la valoración que en su día hizo el entorno de Zapatero, que valoraron las joyas entre los 30.000 y los 50.000 euros.

Pero es una cifra similar a la que se podía ver en el primer informe preliminar. Porque en el mismo, la cantidad en la que se valoraban estas joyas era de alrededor de un millón de euros.

Era una aproximación inicial, después de la identificación de diamantes, rubíes y esmeraldas como parte de la colección. Estas tres gemas están entre las más cotizadas en la alta joyería.

El juez Calama ha puesto su atención en tres juegos de cinco joyas que nunca han sido declaradas ni por su Zapatero ni por su familia, y que constan de grupos con diseños exuberantes y estilo árabe formados por un collar, una pulsera, un anillo y dos pendientes.

Uno de los lotes tiene engastadas piedras de color verde; el segundo, de color rojo; el tercero, por su parte, en tonos azules.

El informe preliminar concluyó que el lote de color verde contiene esmeraldas, mientras que el segundo tenía rubíes. En cuanto a los cristales en collares, pulseras, anillos y pendientes son diamantes auténticos.

Gertrudis Alcázar, secretaria de Zapatero, aseguró a los agentes que "algunas" de las joyas eran "herencia de Sonsoles y regalos de viajes", algo que confirmaron a laSexta fuentes del entorno del expresidente.

En el sumario se incluyen además objetos como siete relojes. Entre ellos, una "bolsa con inscripción 'Presidencia del Gobierno' en cuyo interior había tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete con bolas blancas y piedra color verde, una sortija plateada con una bola blanca y un reloj redondo color dorado con inscripción 'Longines".

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