La defensa férrea de Zapatero a sus hijas pese a las sospechas de que su empresa encubriría los pagos de la presunta trama

Oficinas de la empresa Whathefav, perteneciente a las hijas de Zapatero, en Madrid.

Los detalles El expresidente ha descrito el trabajo hecho por sus hijas como "labores de diseño acabado", asegurando que eran trabajos reales. Unas declaraciones que chocan con el auto judicial, que habla de una empresa que encubría pagos de comisiones.

José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en el primer presidente del Gobierno de España en ser imputado y declarar ante el juez Calama, quien decidió no retirarle el pasaporte. Sin embargo, el magistrado no quedó convencido de su inocencia, afirmando que Zapatero no ha logrado desvirtuar los indicios de criminalidad en su contra. Durante su declaración, negó haber influido en el rescate a Plus Ultra y defendió la actividad profesional de sus hijas, Alba y Laura Rodríguez, quienes dirigen la empresa Whathefav. El juez sospecha que esta compañía encubría pagos de comisiones, habiendo recibido más de un millón de euros de clientes y sociedades de la red.

José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido este miércoles en el primer presidente del Gobierno de España en sentarse en el banquillo como imputado. Ha declarado y el juez Calama ha decidido no retirarle el pasaporte, aunque las palabras de Zapatero no han convencido de su inocencia al magistrado. Según ha plasmado en su auto, "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad" contra él.

Sobre las joyas, ha pedido más tiempo. Sobre el rescate a Plus Ultra, Zapatero ha negado haber influido. Pero en la Audiencia Nacional se le ha preguntado por un tercer tema, quizá el que más le preocupa: los presuntos pagos a sus dos hijas. En este punto, el expresidente ha desplegado una férrea defensa.

Porque Zapatero no solo se ha defendido a sí mismo al afirmar: "Toda mi actividad se ha desarrollado siempre con absoluto respeto a la legalidad". También ha puesto todo su énfasis y fuerzas en defender la actividad profesional de sus hijas.

"Las tengo por buenas profesionales", ha dicho el padre, para luego explicar que la empresa Whathefav, de Alba y Laura Rodríguez, simplemente se dedicaba a entregar los informes que les encargaban. "Tienen una pequeña empresa con seis trabajadores", ha explicado en sede judicial.

Así, Zapatero ha descrito el trabajo hecho por sus hijas como "labores de diseño acabado", asegurando que eran trabajos reales. Unas declaraciones que chocan con el auto judicial, porque para el magistrado la empresa de las hijas del expresidente encubría pagos de comisiones.

Lo sospechoso, el más de 1 millón de euros que Whathefav recibió de clientes y sociedades de la red. Aunque, hasta el momento, la única cantidad que está bajo investigación son los más de 239.000 euros de Análisis Relevante, compañía que contrataba a Zapatero como consultor.

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