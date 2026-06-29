Terremotos en Venezuela, en directo | Venezuela prepara "campamentos transitorios" para quienes han perdido su casa y evaluará el estado de las viviendas afectadas por los terremotos

Terremotos Venezuela | La Guaira recupera sus redes de electricidad (75%), agua (68%) y vías (90%) La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha informado este domingo de los avances en la recuperación de las redes de suministro de electricidad y agua, además de la vial, en el estado de La Guaira, el más afectado por el doble terremoto que sacudió el país el pasado miércoles y que ha dejado al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos. "Ya hemos recuperado el servicio de electricidad en un 75%. Los equipos siguen trabajando hasta alcanzar una recuperación completa del servicio eléctrico en el Estado, al igual que el agua que tiene una recuperación del 68% y la vialidad que ya está recuperada en un 90% toda la transitabilidad y la circulación", ha indicado la mandataria en un discurso grabado. Asimismo, Rodríguez ha señalado que, durante la jornada del domingo, los equipos de rescate han "recuperado personas con vida, y por lo tanto las labores [de búsqueda y rescate] no se suspenden". En cuanto a los profesionales de estas unidades, la dirigente ha prometido que no se va "a cansar de darles las gracias", y ha agradecido su trabajo a los rescatistas llegados "de todo el país", a Bomberos, al personal de protección civil y al de seguridad ciudadana [y] a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que "han trabajado incansablemente", así como a las brigadas internacionales que se han sumado a esta labor de salvamento y rescate. Europa Press Compartir en X

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Terremotos en Venezuela | Las altas temperaturas, enemigas de las labores de rescate en La Guaira En Corales, Javier Erken, parte del grupo de 40 bomberos peruanos que llegó el pasado viernes a Venezuela, dijo a EFE que en las últimas horas rescataron a una mujer de 60 años que había quedado atrapada en un edificio de seis pisos. El equipo de Perú trajo a una perra que ladra o se sienta para identificar personas fallecidas o con vida en este estado costero, donde Erken subraya que la temperatura incomoda las labores de búsqueda de sobrevivientes y recuperación de cuerpos. "Lo que está diferenciando acá [en La Guaira], y nos está pegando muchísimo, es la temperatura. La temperatura complica las operaciones, primero por la deshidratación del personal; lo segundo es la descomposición rápida de los cadáveres", subrayó Erken. El olor a muerte es tan intenso en algunas partes que incluso se percibe con mascarillas, en un contexto de edificios colapsados, quemados, inhabitables y desalojados por la destrucción. El rescatista peruano se mostró positivo sobre la posibilidad de rescatar personas aún con vida, a pesar de que han transcurrido casi 100 horas del terremoto: "Una cosa es lo que diga la teoría y otra es lo que dice la experiencia". En la misma zona, el jefe de la misión brasileña de rescatistas que llegó a Venezuela el viernes, Armin Braun, dijo a EFE que a partir de este lunes funcionará un hospital de campaña de la Marina de Brasil con 48 personas para prestar atención. Aparte de este número, también tienen a 80 brasileños como personal de búsqueda y rescate para un total 128 brasileños en misiones en La Guaira. En este estado, el epicentro de la devastación, confluyen rescatistas, sobrevivientes y un alto número de militares y policías de distintas instituciones que controlan las vías terrestres. EFE Compartir en X

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Terremotos en Venezuela | Angustia y nerviosismo en Marín, Pontevedra, por la desaparición de una familia en La Guaira Una familia de origen venezolano residente en el municipio pontevedrés de Marín, que se encontraba de viaje en el país latinoamericano, permanece desaparecida en La Guaira tras el doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 de la semana pasada. Los desaparecidos son Yhosvany Hernández Fernández, Adela Taberneiro García y sus hijos Ulises, de ocho años, y Lía, de nueve. Todos ellos viajaron el sábado a Venezuela y se encontraban visitando a familiares en La Guaira, concretamente en la zona de playa Los Cocos, en la localidad de Carballeda. La familia es muy conocida en la localidad pontevedresa, donde en 2021 fundó el Marinenses Hockey Club, del que Yhosvany es entrenador y Adela, presidenta. La alcaldesa de Marín, María Ramallo, ha informado de que fue el Colegio La Inmaculada, donde los niños están escolarizados, el que en la jornada del jueves dio la voz de alarma. Angustia y nerviosismo en Marín, Pontevedra, por la desaparición de una familia en La Guaira tras los terremotos Paula Cantelar Compartir en X

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Venezuela sigue temblando: 430 réplicas tras los terremotos del 24 de junio Tras los dos grandes terremotos del miércoles, Venezuela ha registrado más de 430 réplicas, de acuerdo con el más reciente balance del presidente del Legislativo venezolano. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) registró este domingo más de una veintena de sismos, el más fuerte de magnitud 4,3 a las 5:34 hora local en el oeste del país. EFE Compartir en X

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Cerca de 3.000 rescatistas de todo el mundo apoyan las labores de búsqueda en Venezuela El número de rescatistas internacionales se elevó a 2.624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84,8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos, según Caracas. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo recientemente que rescatistas de El Salvador, México, República Dominicana, Suiza, Ecuador, España, Chile, Colombia, Países Bajos, Italia y Estados Unidos llegaron a Venezuela esta semana y se espera que se sumen otros países. Además, numerosos venezolanos han participado de forma voluntaria en labores de recate en las edificaciones afectadas y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones. Según cifras oficiales, se han apuntado 7.876 voluntarios en un centro de registro en Caracas. Compartir en X

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La ONU estima en más de seis millones el número de personas afectadas por los terremotos El viernes, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU (OIM), Zoe Brennan, señaló que hasta 6,76 millones de personas podrían haberse visto afectadas por los terremotos. EFE Compartir en X

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Los terremotos de Venezuela, en cifras: cerca de 1.500 muertos, entre ellos 17 españoles El 24 de junio, dos fuertes terremotos hicieron temblar Venezuela. Los seísmos, de 7,2 y 7,5, respectivamente, fueron los más potentes registrados en más de un siglo, desde 1900, aunque la cifra de víctimas ya es superior al temblor de San Narciso: aquel temblor tuvo una magnitud estimada de entre 7,6 y 8,0 y dejó apenas una veintena de muertos. Los de la semana pasada llevan ya cerca de 1.500 víctimas mortales, entre las que se encuentran 17 españoles. Fuentes del Ministerio de Exteriores han señalado a laSexta que la cifra de españoles sin localizar es de 150, mientras que otros doce compatriotas han sido ubicados y rescatados de entre los escombros. Ayer mismo, un avión salió de Venezuela con destino España para repatriar a 29 españoles con vida. Compartir en X

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