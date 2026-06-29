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Rescatados

La emotiva conversación de una pareja atrapada bajo los escombros: "Sí vamos a vivir, no desesperes, que cuento contigo"

El matrimonio grabó un vídeo con el móvil para sus hijos, en lo que pensaban que serían sus últimos momentos con vida tras los terremotos en Venezuela.

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Centenares de personas de La Guaira han tenido que soportar horas atrapadas bajo los escombros con miedo y angustia por si los rescatistas no les encontraban a tiempo tras los terremotos del pasado miércoles.

Un matrimonio grabó con el móvil lo que creían que podían ser sus últimos momentos, para poder mandar un mensaje a sus hijos si alguien encontraba el dispositivo. En el vídeo se refleja el terror de estar atrapado.

Pasaron entre 16 y 17 horas enterrados, pero tuvieron la inmensa suerte de ser rescatados. Igualmente, su hijo publicó la grabación en redes sociales dando gracias por el rescate de su familia.

"Solo gracias a dios porque pudiste meter tu mano y pudiste mandar a esas bellas personas que sacaran a mi papá y su esposa", reza el mensaje de la publicación.

Esperanza por ser rescatados

El vídeo lo grabó su padre, que empieza explicando cómo sucedió todo y pidiendo ayuda. "Alguien nos pueda rescatar. El edificio se vino abajo, sentimos las réplicas. Tenemos mucho miedo, pero queremos vivir", afirma.

Entonces llama a su mujer para que diga lo que quiera y ella tiene muy clara su prioridad: que alguien se haga cargo de su hijo. "Dile que cuiden a mi hijo, vida. Cuiden a mi hijo si consiguen este teléfono, cuiden a mi hijo", repite hasta tres veces.

Después, intenta animar a su esposo y darle esperanza. "Sí vamos a vivir, no te me desesperes, que cuento contigo", le dice.

El hombre, desesperado, llama a su hijo y termina diciéndole cuánto lo quiere. "Papi, mi amor, te amo. Hijo, ¡Sebastián! Mami, papi, os amamos", concluye.

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