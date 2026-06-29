La emotiva conversación de una pareja atrapada bajo los escombros: "Sí vamos a vivir, no desesperes, que cuento contigo"

El matrimonio grabó un vídeo con el móvil para sus hijos, en lo que pensaban que serían sus últimos momentos con vida tras los terremotos en Venezuela.

Centenares de personas en La Guaira han soportado horas atrapadas bajo escombros tras los terremotos del pasado miércoles, enfrentando miedo y angustia. Un matrimonio grabó con el móvil lo que pensaban que podrían ser sus últimos momentos, para dejar un mensaje a sus hijos si alguien encontraba el dispositivo. Estuvieron entre 16 y 17 horas enterrados, pero fueron rescatados. Su hijo compartió la grabación en redes sociales, agradeciendo el rescate. En el vídeo, el padre pide ayuda y la madre insiste en que alguien cuide de su hijo. Ambos se animan mutuamente, expresando su deseo de vivir y el amor por su familia.

Centenares de personas de La Guaira han tenido que soportar horas atrapadas bajo los escombros con miedo y angustia por si los rescatistas no les encontraban a tiempo tras los terremotos del pasado miércoles.

Un matrimonio grabó con el móvil lo que creían que podían ser sus últimos momentos, para poder mandar un mensaje a sus hijos si alguien encontraba el dispositivo. En el vídeo se refleja el terror de estar atrapado.

Pasaron entre 16 y 17 horas enterrados, pero tuvieron la inmensa suerte de ser rescatados. Igualmente, su hijo publicó la grabación en redes sociales dando gracias por el rescate de su familia.

"Solo gracias a dios porque pudiste meter tu mano y pudiste mandar a esas bellas personas que sacaran a mi papá y su esposa", reza el mensaje de la publicación.

Esperanza por ser rescatados

El vídeo lo grabó su padre, que empieza explicando cómo sucedió todo y pidiendo ayuda. "Alguien nos pueda rescatar. El edificio se vino abajo, sentimos las réplicas. Tenemos mucho miedo, pero queremos vivir", afirma.

Entonces llama a su mujer para que diga lo que quiera y ella tiene muy clara su prioridad: que alguien se haga cargo de su hijo. "Dile que cuiden a mi hijo, vida. Cuiden a mi hijo si consiguen este teléfono, cuiden a mi hijo", repite hasta tres veces.

Después, intenta animar a su esposo y darle esperanza. "Sí vamos a vivir, no te me desesperes, que cuento contigo", le dice.

El hombre, desesperado, llama a su hijo y termina diciéndole cuánto lo quiere. "Papi, mi amor, te amo. Hijo, ¡Sebastián! Mami, papi, os amamos", concluye.

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