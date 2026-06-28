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Sigue la última hora tras los terremotos de Venezuela

Muchos lo han perdido todo

Edificios reducidos a escombros: las imágenes aéreas revelan la magnitud de la destrucción causada por los terremotos en Venezuela

Los detalles Hay quien lo ha perdido todo y lo que antes era su hogar, ahora se ha convertido en ruinas. También están quienes intentar entrar por algunos huecos para recuperar lo poco que les queda.

Imagen aérea de la destrucción en Venezuela

Las imágenes desde el aire muestran la magnitud de la destrucción causada por los terremotos en Venezuela, con edificios reducidos a escombros. Ahora, muchos taladran, pican y buscan como pueden entre ruinas absolutas. Hay quienes caminan por lo que hace solo cuatro días era su hogar, mientras que otros intentar entrar en lo que queda de los suyos por lo huecos que hay.

La maquinaria que ha llegado a Venezuela es insuficiente para levantar tanto escombro, mientras que hay zonas que ni siquiera la han recibido. La cantidad de cascotes supera toda capacidad humana y hay quienes, desesperados, no pueden esperar a que lleguen las máquinas e intentan salvar vidas o, al menos, recuperar cadáveres.

Imágenes como las que aparecen en el vídeo principal que acompaña a la noticia, de un hombre en estado de shock tras haber sido rescatado, ponen en evidencia otro de los grandes escollos de esta tragedia. Mientras, los hospitales están colapsados, incapaces de hacer frente a la magnitud del desastre.

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