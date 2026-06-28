Los expertos advierten de que Venezuela entra en sus "horas límite" para encontrar supervivientes de los terremotos

Los detalles Pese a las adversidades, los rescatistas han seguido liberando a personas con vida entre los escombros de los edificios destruidos por los sismos de este pasado miércoles.

En La Guaira, el tiempo se agota para encontrar supervivientes tras los terremotos en Venezuela. Los equipos de rescate, conscientes de que las 100 horas son críticas para sobrevivir sin agua, continúan su labor sin perder la esperanza. Antonio Nogales, de Bomberos Unidos Sin Fronteras, destaca la determinación de los equipos, que utilizan perros y tecnología para detectar señales de vida. Durante la noche, el SAMU, apoyado por el EMA y el GREA de Andalucía, revisa áreas inexploradas, mientras que la UME emplea cámaras y geófonos para rescatar personas, como Antonio, cuyo rescate fue un éxito esperanzador.

En La Guaira se acaba el tiempo. Más de cuatro días después, los equipos persisten en la búsqueda de supervivientes, pero ya se ha entrado en las horas límite para encontrar supervivientes de los terremotos de Venezuela.

Porque los expertos sitúan en las 100 horas una línea roja en la que es difícil aguantar sin soportes básicos como el agua. "Estamos hablando ya de un margen de mucho tiempo desde que se produjo el terremoto pero ninguno de los que estamos aquí perdemos la esperanza", señala Antonio Nogales, presidente de Bomberos Unidos Sin Fronteras.

Esperanza a la que los diferentes equipos de bomberos se agarran para seguir trabajando como lo han estado haciendo, con herramientas específicas para detectar vidas sepultadas que ya les ha permitido salvar algunas vidas. "Utilizando perros caninos y el material técnico que permita escuchar los ruidos que se están produciendo dentro de una zona colapsada"

Y así es como ha estado trabajando durante la noche el SAMU apoyados por el EMA y el GREA de Andalucía, "revisando espacios donde hasta ahora no habían llegado otros recursos", así como "apurando los últimos minutos en los que es posible encontrar todavía a alguien con vida".

También la UME, sin importarles la oscuridad. Con cámaras de rescate, geófonos para oír entre los restos de los edificios, para salvar a personas como Antonio, con el que se comunicaron a través de los escombros.

Él ha sido su último rescate, agónico, que ha acabado en alegría. Como esperan todos los rescatistas, españoles e internacionales, que se sigan produciendo durante muchas noches más.

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