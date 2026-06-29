"Caí como en un hueco incrustada con mi bebé en el pecho": el rescate de una madre y su hijo de 18 días da esperanza en una Venezuela bajo los escombros

Los detalles Sin llorar ni moverse, el bebé ha sido rescatados tras 32 horas y la madre una hora después. "Nadie me escuchaba", ha explicado en un momento en que el oído se convierte en el sentido más importante.

La búsqueda de supervivientes en Venezuela avanza a contrarreloj tras el doble sismo que ha causado al menos 1.450 muertos. Rescatistas nacionales e internacionales trabajan principalmente en La Guaira, donde se han instalado centros logísticos. Entre los escombros, se producen milagros, como el rescate de un bebé de 18 días tras 32 horas atrapado, y el de su madre una hora después. Equipos salvadoreños rescataron a Aaron Levi, de 21 años, tras 43 horas. La esperanza persiste con rescates como el de un niño de 11 años, encontrado con vida más de 100 horas después del desastre.

La búsqueda de supervivientes en Venezuela avanza a contrarreloj tras el doble sismo que ha causado al menos 1.450 muertos. Los trabajos de rescatistas nacionales y extranjeros continúan, principalmente, entre las ruinas de edificaciones del estado costero de La Guaira (norte, aledaño a Caracas), la zona cero de la devastación y donde están instalados centros logísticos de los equipos internacionales. Mientras, entre los escombros, aún se produce algún milagro.

En una manta, un bebé de 18 días, sin llorar ni moverse, ha sido rescatado tras 32 horas bajo los escombros. Su tío, impaciente, esperaba para cogerlo en brazos. La madre del bebé fue rescatada una hora más tarde.

Ahora, hospitalizada, cuenta cómo vivió el peor día de su vida. "Caí como en un hueco incrustada en un mueble con mi bebé en el pecho. Nadie me escuchaba", ha relatado. El oído se ha convertido en los últimos días en el sentido más importante para detectar nuevos milagros que, a veces, se dan.

Después de 43 horas sin descanso, equipos salvadoreños han rescatado a Aaron Levi, de 21 años, de lo que queda de su edificio. " Ahí esta el compañero dándole la dosificación del suero", ha explicado uno de los rescatistas.

La esperanza sigue viva mientras continúan apareciendo milagros entre los escombros, como el rescate de un niño de 11 años encontrado con vida más de 100 horas después de la tragedia.

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