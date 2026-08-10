Guerra en Irán en directo | Teherán no abrirá el estrecho e Ormuz hasta que EEUU finalice sus ataques a Irán, Líbano, Palestina, Yemen e Irak

Irán niega negociaciones con EEUU y mantiene condicionada la reapertura del estrecho de Ormuz Irán insistió este lunes en que no mantiene negociaciones con Estados Unidos, aunque reconoció que continúa el intercambio de mensajes a través de intermediarios, y afirmó que sus conversaciones con Omán sobre el estrecho de Ormuz se limitan a establecer una ruta segura de navegación y no implican la reapertura de la estratégica vía marítima. "Ya lo he dicho anteriormente y creo que el señor (ministro de Exteriores, Abás) Araqchí también se refirió exactamente a este asunto ayer: no tenemos negociaciones con Estados Unidos", afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Baqaei, en una rueda de prensa. El diplomático indicó, sin embargo, que el intercambio de mensajes entre Teherán y Washington sobre cuestiones de actualidad es algo "normal" y continúa a través de intermediarios como Catar y Pakistán. Baqaei explicó que actualmente Irán está centrado en las conversaciones con Omán para determinar una nueva ruta de navegación por el estrecho de Ormuz, unas negociaciones que calificó de bilaterales entre los dos países ribereños y que no implican a EE.UU. El portavoz reiteró además que el posible acuerdo con Omán sobre la ruta marítima no significa que Ormuz vaya a reabrirse. "Seguimos en una situación de guerra", afirmó, y añadió que mientras continúen el bloqueo naval estadounidense y otras "violaciones" de Washington no habrá las condiciones necesarias para considerar que el estrecho de Ormuz se ha convertido en una vía navegable segura. "La reapertura del estrecho de Ormuz está condicionada al levantamiento de las circunstancias que han sido impuestas a la República Islámica de Irán y a toda la región como consecuencia de la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista", aseguró el diplomático. Las declaraciones de Baqaei se producen después de que Teherán anunciara el sábado seis condiciones a EEUU para la reapertura de Ormuz, entre ellas el pago de reparaciones de guerra, el levantamiento de las sanciones y del bloqueo naval y la liberación de los fondos iraníes congelados. Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz desde mediados de julio, tras nuevos bombardeos estadounidenses contra el sur del territorio iraní, a los que Teherán respondió también atacando objetivos de EEUU en países de Oriente Medio. Estados Unidos, a su vez, reimpuso el bloqueo naval sobre puertos y buques iraníes. Compartir en X

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Japón alaba el papel de Omán en el diálogo con Irán sobre la "crucial" reapertura de Ormuz La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, alabó este lunes el papel de Omán en las negociaciones en curso con las autoridades iraníes sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, según trasladó al sultán omaní, Haizam bin Tarik, en una llamada después de que este concluyera una visita a Catar. Takaichi expresó su respeto por los "activos esfuerzos diplomáticos de Omán" y destacó que el país continúa coordinándose con Irán para garantizar la libre navegación por el estratégico paso marítimo, según un comunicado del Ministerio de Exteriores nipón. La jefa del Gobierno japonés subrayó que es "crucial" restablecer "lo antes posible" la libre navegación en Ormuz "sin incurrir en costes adicionales". "Para lograrlo, resulta esencial mantener una estrecha consulta con la comunidad internacional, incluidos aquellos que utilizan dicho estrecho", mencionó. Según la cartera diplomática nipona, el sultán se comprometió a consultar la situación con los países que utilizan Ormuz y afirmó que se respetarían las intenciones de cada uno. No obstante, Mascate no confirmó este extremo. El comunicado emitido por el Ministerio de Exteriores omaní se limitó a señalar que ambos mandatarios "intercambiaron puntos de vista sobre los últimos acontecimientos en la región", en una llamada en la que la primera ministra reconoció los esfuerzos de Omán para fomentar el diálogo y la desescalada. La conversación telefónica entre Takaichi y Bin Tarik llega después de que las autoridades omaníes afirmaran que las conversaciones sobre la navegación en la mencionada vía son "positivas" pero advirtiera de que los ataques contra buques que transiten por la ruta marítima podrían "afectar" a dichas negociaciones. Irán y Omán han alcanzado un acuerdo sobre las características geográficas de una nueva ruta de navegación en el estrecho de Ormuz, por donde antes de la guerra pasaba el 20% del crudo mundial, y se encuentran en la fase final de elaboración de una declaración conjunta sobre ese entendimiento. Compartir en X

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Rezaei: de veterano ultra de la Guardia Revolucionaria a cargo de la seguridad en Irán Mohsen Rezaei, el nuevo responsable del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, es un excomandante ultraconservador de la Guardia Revolucionaria cuyo nombramiento supone, según analistas, que "el sector más radical del sistema está ganando terreno" en el país persa. Rezaei toma las riendas de órgano responsable de definir las políticas de defensa, nucleares y de exterior de la República Islámica, en un momento en que aún está en marcha la guerra iniciada hace casi seis meses con bombardeos de Estados Unidos e Israel, que acabaron con la vida de quien ostentaba entonces su cargo, Ali Lariyani. Su nombramiento se produce mientras continúan los esfuerzos diplomáticos de países de la región, como Pakistán y Catar, para que Teherán y Washington sellen la paz y se reabra el estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto pasaba el 20% del crudo mundial. Rezaei, de 71 años, es una de las figuras más veteranas del aparato militar y político iraní. Llegó a la jefatura de la Guardia Revolucionaria en 1981, con apenas 27 años, y permaneció al frente del cuerpo hasta 1997, dirigiéndolo durante prácticamente toda la guerra entre Irán e Irak (1980-1988). Durante aquellos ocho años, Rezaei se convirtió en uno de los principales responsables militares iraníes y participó en la definición de la estrategia de la República Islámica frente a Irak y sus aliados occidentales. Bajo su mando, la Guardia Revolucionaria pasó de ser una fuerza revolucionaria a convertirse en una estructura militar con un creciente peso en la seguridad, inteligencia y política iraníes. Su larga permanencia al frente de la Guardia consolidó su posición dentro del sistema y le permitió mantener vínculos con distintas estructuras del poder. Tras abandonar el mando militar, Rezaei continuó desempeñando puestos de máxima responsabilidad política: durante más de dos décadas fue secretario del Consejo de Discernimiento de la Conveniencia y posteriormente ocupó la vicepresidencia para Asuntos Económicos, entre 2021 y 2024. Lo que no logró cumplir fueron sus aspiraciones a la presidencia de Irán sin cumplir, tras haberse presentado sin éxito en tres ocasiones a las elecciones, en 2009, 2013 y 2021. El perfil militar de Rezaei y su posición frente a Estados Unidos es lo que vuelve a cobrar especial relevancia con su llegada al Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Rezaei ha defendido históricamente una política de desconfianza hacia Washington y, durante la reciente guerra, ha combinado su defensa de las negociaciones desde una posición de fuerza con duras advertencias contra Estados Unidos. En junio, afirmó que "no permitiremos que Estados Unidos haga exigencias excesivas" y, en otra ocasión, advirtió de que una nueva agresión estadounidense tendría como respuesta "una andanada de misiles y drones". Su posición no implica, sin embargo, un rechazo absoluto de la vía diplomática, e incluso antes de la guerra dijo que "es mejor elegir la vía de la negociación, pero si comienza una guerra, no habrá alto el fuego". Ahora, esa posición adquiere especial importancia, ya que el Consejo Supremo de Seguridad Nacional coordina las principales decisiones iraníes en materia de seguridad, defensa y política exterior y reúne a altos responsables políticos, militares y de seguridad, incluidos tres representantes del líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí. Compartir en X

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El ejército yemení ataca posiciones hutíes en el este en medio de la intensificación de los combates El Ejército yemení bombardeó este lunes posiciones militares de los hutíes, respaldados por Irán, en el oeste de la provincia oriental petrolera de Marib, mientras se intensifican los combates en varios frentes después de los ataques de ayer de los rebeldes contra el puerto de Moca. Las Fuerzas Armadas yemeníes atacaron posiciones y plataformas de lanzamiento de misiles en el monte Hailan, en el distrito de Sirwah, al oeste de Marib, y combatientes posicionados en el distrito de Al Jubah, al sur de la provincia. Los ataques se produjeron en respuesta a lo que describieron como "una escalada generalizada" de los insurgentes en los frentes de la provincia en las últimas horas. Mientras, en la provincia suroccidental de Taiz, los enfrentamientos se reanudaron este lunes por la mañana entre las fuerzas gubernamentales y los hutíes en los frentes del noroeste de la capital provincial homónima. En los combates se utilizaron diversos tipos de armas y los hutíes sufrieron "pérdidas humanas y materiales", sin dar más detalles. El Ejército también informó de que sus defensas aéreas interceptaron un dron hostil sobre la ciudad portuaria sureña de Adén, sede del Gobierno internacionalmente reconocido, cuando intentaba acercarse a "una instalación vital". El comunicado vinculó el intento de ataque con dron con una escalada más amplia de la violencia hutí contra objetivos civiles, citando los ataques del domingo contra el puerto de Moca, también controlado por el Gobierno reconocido, en el oeste de Taiz, que dejó una decenas de heridos, entre ellos civiles, y medio centenar de heridos. El Ejecutivo legítimo, asimismo, ha acusado a los hutíes de atacar sistemáticamente la infraestructura civil y económica. Marib, una región productora de petróleo y gas, ha sido un frente importante en la guerra del Yemen y se ha mantenido bajo control gubernamental a pesar de una prolongada ofensiva hutí que se intensificó la semana pasada. Taiz también se ha visto dividida por líneas de frente desde que los hutíes tomaron Saná en 2014 y se expandieron por el noroeste del Yemen. EFE Compartir en X

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Irán afirma que no hay motivos para temer el pacto de seguridad entre Pakistán, Turquía y Arabia Saudí Irán no ve motivos para preocuparse por un nuevo pacto de seguridad entre Pakistán, Turquía y Arabia Saudí vaya dirigido contra Teherán, según declara el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baghaei. Baghaei señala que el pacto ponía de manifiesto un cambio en el enfoque de los países de la región respecto a la seguridad, con una mayor confianza en sus propias capacidades en lugar de en potencias externas. "Cualquier plan que se base en las realidades geopolíticas e históricas de la región, que sea integral e inclusivo y que identifique correctamente al enemigo y la amenaza, tiene posibilidades de contribuir a reforzar la seguridad y a prevenir la inestabilidad y los abusos por parte del enemigo sionista y sus aliados", añade, refiriéndose a Israel. Reuters Compartir en X

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Australia estudia construir su primera refinería de petróleo desde 1960 ante la incertidumbre generada por la guerra en Irán El Gobierno australiano está estudiando la posibilidad de construir su primera refinería de petróleo en más de seis décadas, desde 1960, ante la incertidumbre generada por el conflicto que Estados Unidos e Israel comenzaron contra Irán hace ya casi medio año. Camberra está planteando este proyecto ante los problemas de suministro derivados del cierre del estrecho de Ormuz: cerca del 80% del combustible de Australia, a día de hoy, depende de las importaciones del extranjero. Compartir en X

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Mohsen Rezai, nuevo jefe de Seguridad Nacional de Irán Este fin de semana, Mojtaba Jamenei ha reemplazado a su jefe de Seguridad Nacional. El excomandante de la Guardia Revolucionaria Mohsen Rezai, incondicional del régimen iraní y ávido escéptico sobre las conversaciones con Estados Unidos, se ha convertido en el jefe del máximo órgano de seguridad de Irán. Compartir en X

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Teherán no abrirá el estrecho e Ormuz hasta que EEUU finalice sus ataques a Irán, Líbano, Palestina, Yemen e Irak El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ya reiteró este fin de semana que únicamente reabrirá el estratégico estrecho de Ormuz cuando constate la finalización de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, así como el levantamiento de las sanciones a la economía iraní y el pago de indemnizaciones por daños de guerra. Con todo, la pasada semana el portavoz iraní de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, ya informó de un principio de acuerdo con Omán para gestionar de manera conjunta una nueva ruta marítima a través del estrecho. Europa Press Compartir en X

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