El descuento del gasóleo se elevará a 20 céntimos por litro a partir de septiembre

Repostaje en una gasolinera, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España).

Los detalles Al encarecerse el diésel un 15,7% interanual en julio, se activa la cláusula del Plan de Respuesta por la guerra en Irán en la que el Gobierno se comprometía a restablecer la rebaja original en lugar de los cinco céntimos previstos para septiembre. Esta medida no afectará a la gasolina.

El gasóleo se encareció un 15,7% interanual en julio, según los datos del IPC publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE). De esta forma, supera el umbral del 15% previsto para activar la cláusula del Plan de Respuesta por la guerra en Irán en la que el Gobierno se comprometía a restablecer la rebaja del impuesto sobre hidrocarburos aplicada al gasóleo, que aumentará automáticamente en septiembre hasta los 20 céntimos por litro, frente a los cinco céntimos que estaban inicialmente previstos.

No ocurrirá lo mismo con la gasolina, que mantendrá el calendario de retirada gradual diseñado por el Ejecutivo y conservará una bonificación de 5 céntimos por litro en septiembre.

La reactivación de la guerra en Irán ha alterado el calendario inicialmente planteado por el Ministerio de Economía. En julio, el Gobierno puso en marcha una retirada progresiva de las ayudas aprobadas para paliar los efectos de la crisis, con el objetivo de mantenerlas hasta septiembre. Estaba prevista una reducción escalonada del descuento a los carburantes: 15 céntimos por litro en julio, 10 en agosto y 5 en septiembre.

Sin embargo, todo ha cambiado debido a que este jueves el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha confirmado un nuevo repunte de los precios. El IPC general escaló en julio hasta el 3,6% interanual, cuatro décimas más que en junio, y alcanzó su nivel más alto desde mayo de 2024.

El encarecimiento de los carburantes y de la electricidad impulsó la inflación durante el séptimo mes del año, de modo que la tasa encadena ya cinco meses por encima del 3%.

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