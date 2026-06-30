¿Qué está pasando con el espacio aéreo en Venezuela y la entrada de equipos de rescate internacionales?

María Corina Machado ha acusado al Gobierno venezolano de cerrar el espacio aéreo para evitar que regrese al país, mientras la polémica por la entrada de rescatistas en Venezuela sigue activa. ¿Qué está pasando?

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha acusado este lunes desde la ciudad de Panamá al Gobierno de Venezuela de cerrar el espacio aéreo para intentar "impedir" su regreso al país, un día después de anunciar que volvería "muy pronto". Según ella misma ha explicado en un vídeo publicado en sus redes sociales, Caracas pretende "bloquear" su regreso "hasta el extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela" y ha tildado de "absolutamente inconcebible" la cancelación de los vuelos "de todas las aerolíneas en un momento de emergencia".

En paralelo, la polémica se ha instalado también en la entrada de equipos de rescate internacionales. Precisamente el domingo, un grupo de voluntarios y profesionales entrenados para la localización y rescate de personas desaparecidas en grandes áreas y estructuras colapsadas, USAR 13, a la espera de embarcar de camino a Venezuela, aseguraba que "por diferentes motivos" el equipo no podía volar, "al igual que otros equipos". Y la crítica llegó: Venezuela no les dejaba entrar. O al menos eso es lo que se llegó a decir. Hasta que ellos mismos explicaron que "las autoridades de Venezuela no han negado la entrada" al equipo de USAR 13, una misión "100% humanitaria, sin motivaciones políticas y [que] cuenta con el permiso de la Embajada venezolana en España".

Desde la Embajada venezolana han señalado que este grupo, "igual que el resto", obtuvieron la documentación necesaria para viajar a Venezuela "en los tiempos correspondientes" y que el hecho de que no pudieran volar "respondió a decisiones de la aerolínea que ofreció las plazas". La legación diplomática ha reconocido "todo el esfuerzo" y "las iniciativas que la comunidad organizada ha hecho por apoyar" a los venezolanos "en las zonas afectadas".

Lo cierto es que si bien algunos equipos están teniendo problemas con los traslados, son muchos los aviones con ayuda humanitaria o equipos de rescate y emergencias que sí están entrando en Venezuela. Ayer por la tarde, aterrizaba en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cerca de Caracas, un avión de Vietnam Airlines procedente de Hanói con 124 rescatistas, 10 perros de búsqueda y 25 toneladas de material de rescate y asistencia. A las 8:30h de la mañana (hora peninsular española), en el espacio aéreo venezolano se encuentran algunos aviones que sobrevuelan el país caribeño con otros destinos, así como otros con destino u origen Venezuela.

Lo cierto es que no son muchos los aviones que sobrevuelan el país, pero por ejemplo, desde Miami (Estados Unidos), se espera que sobre las 9:00h aterrice, en el aeropuerto Simón Bolívar de Maiquetía (Caracas), un Boeing 767-323, tal y como se puede comprobar en FlightRadar24. La reducción del número de vuelos que entran y salen del país caribeño se debe, principalmente, a la cancelación de vuelos por parte de las aerolíneas: en España, Iberia, Air Europa y Plus Ultra suspendieron sus rutas comerciales entre Madrid, Tenerife y Caracas hasta el domingo; Air Europa ha retomado algunos vuelos a Venezuela, pero operarán con el aeropuerto internacional Arturo Michelena en Valencia, en el estado Carabobo, y no en el que se encuentra junto a la capital.

La aerolínea española Plus Ultra también ha confirmado la reanudación de los vuelos a partir de este martes, 30 de junio, aunque lo hará a través del aeropuerto Arturo Michelena de Valencia, tanto las rutas que salen y llegan a Madrid como las que lo hacen desde Tenerife. Desde la Compañía Panameña de Aviación (Copa Airlines) han anunciado la extensión de la operación de vuelos entre Panamá y Venezuela, con salida y llegada al aeropuerto de Valencia (Carabobo), si bien los vuelos desde y hacia Caracas siguen "suspendidos".

El aeropuerto de Maiquetía sufrió daños tras los terremotos, especialmente la principal terminal aérea de Simón Bolívar, razón por la cual se ordenó el cierre del aeropuerto. Sin embargo, esto no ha impedido que se utilice de manera controlada para la llegada de ayuda humanitaria. Precisamente el Comando Sur del Departamento de Defensa de Estados Unidos (SOUTHCOM) descargó ayer en este aeródromo un hospital de emergencia de la ONG Samaritan's Purse y aseguró que desde el Elemento de Respuesta de Contingencia (CRE, por sus siglas en inglés) estaba asistiendo al Gobierno venezolano y a las autoridades de aviación en la gestión de las operaciones de torre y de tierra con el fin de "ayudar a llevar suministros críticos" a las zonas afectadas. Esto dista bastante de la información que algunos están compartiendo en redes sociales asegurando que Estados Unidos ha tomado el control del aeropuerto.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido