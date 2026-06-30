Los detalles Rambo, Valto, Iruk, Bolton, Speed, Krampus, Choni y Zini son los ocho héroes caninos que ayudan a la Unidad Militar de Emergencia en Venezuela. Gracias a su entrenamiento, avisan a los rescatistas ante cualquier señal o muestra de vida entre los escombros.

Venezuela ha sido golpeada por un devastador doblete sísmico que ha dejado más de 1.943 muertos, 10.571 heridos y cerca de 50.000 desaparecidos. En medio de esta tragedia, la esperanza recae en los equipos de rescate internacionales y sus perros entrenados, como los de la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España. Estos caninos, entre ellos Rambo, Valto e Iruk, han sido cruciales en la localización de sobrevivientes bajo los escombros. A pesar de las lesiones sufridas, continúan trabajando incansablemente. Rescatistas como Manuel Sánchez destacan su sensibilidad, vital para salvar vidas. La situación evidencia el desamparo gubernamental en Venezuela.

Ha pasado casi una semana desde que el suelo temblara con violencia bajo los pies de los venezolanos. Porque en la noche del miércoles al jueves, Venezuela fue azotada por un doblete sísmico superior a 7 que, por el momento, ha dejado más de 1.943 muertos, 10.571 personas heridas y cerca de 50.000 desaparecidos, según la ONU. Con el reloj corriendo y metiendo presión a los rescatistas, ahora casi toda la esperanza está puesta en el olfato de los perros rescatistas.

Porque hasta Venezuela se han desplazado rescatistas internacionales que ya han conseguido milagros. Como los casi 60 miembros de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias de España y su unidad canina con ocho perros. Han protagonizado rescates agónicos bajo kilos y kilos de escombros de edificios que parecían imposibles, pero que gracias a la ayuda de los perros se convierten en una realidad.

Sin duda, la mejor herramienta para ayudar a los venezolanos que denuncian un desamparo total por parte de su Gobierno, en manos de Delcy Rodríguez, y del supuesto protectorado de la Administración Trump.

Está más que demostrado: el olfato de perros entrenados para rescates y búsqueda de restos humanos salva vidas. Y este es precisamente el trabajo de los efectivos caninos de la UME que se encuentran desplegados en Venezuela, el de alertar a su entrenador ante cualquier señal de vida bajo el desastre.

Estos perros, que ya son todos unos héroes, se llaman Rambo, Valto, Iruk, Bolton, Speed, Krampus, Choni y Zini. Son los perros más famosos y que más protagonismo han copado en las labores de rescate, no solo en Venezuela, pues tienen a sus espaldas una gran experiencia en otras catástrofes naturales. Salvan vidas incontables y, por ello, su trabajo es tan esencial.

Junto a los rescatistas y a los venezolanos que siguen apartando escombros con sus propias manos, estos perros ponen en riesgo su vida al meterse por los huecos que han quedado tras los derrumbes. Cuando localizan a alguien, hacen la señal acordada y dejan paso a los humanos.

Pero, por desgracia, ellos también sufren lesiones. De hecho, a uno de estos héroes de cuatro patas le han tenido que curar uno de sus miembros tras una incursión. También ha sido el caso de Mica, del Grupo de Rescate Balear. Pese a tener ya nueve años y una pata vendada, está viajando rumbo a Venezuela para cumplir su misión.

Manuel Sánchez trabaja con estos perros y ha estado en el terreno tras los terremotos de Turquía y de Marruecos; pero también tras la DANA que asoló Valencia. Este rescatista, junto a su perro, ha conseguido sacar a muchas personas y asegura que "su sensibilidad es tan humana como la nuestra".

Por ejemplo, aunque asegura que "no le he enseñado esto", su perro de rescate "cuando encuentra una persona viva, ladra. Cuando encuentra a alguien fallecido, llora".

Un total de 6.461 personas han sido rescatadas en Venezuela tras el doble terremoto en la zona norte de Venezuela, según ha informado en la tarde de este martes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

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