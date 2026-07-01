Venezuela cumple una semana entre escombros: luto nacional marcado por el silencio en La Guaira y vergonzosos sabotajes

Los detalles El número de fallecidos por los terremotos se ha elevado a 2.295, mientras que la cifra de heridos a 11.267.

Una semana después de los devastadores terremotos en Venezuela, los equipos de rescate siguen buscando supervivientes en La Guaira, el estado más afectado, aunque la esperanza disminuye frente al aumento de saqueos. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado siete días de luto nacional. A pesar de que algunos equipos internacionales han abandonado el país, las labores de rescate continúan, habiéndose rescatado a 6.461 personas. Los servicios funerarios están saturados y el Puerto de La Guaira se ha convertido en una morgue al aire libre. Cuatro policías fueron detenidos por saquear entre los escombros. Los daños se estiman en 6.700 millones de dólares.

Una semana después del doble terremoto que sacudió Venezuela dejando más de 2.000 muertos y más de 11.000 heridos, los equipos de rescate no cesan en la búsqueda de supervivientes entre los escombros en los que ahora se ha convertido La Guaira, el estado más afectado. Sin embargo, la muerte y el silencio van ganando terreno a la esperanza en la región costera mientras se producen vergonzosos saqueos. En medio de la tragedia, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha declarado siete días de luto nacional.

A partir de las 72 horas bajan las probabilidades de encontrar a personas con vida, según los expertos, por lo que algunos equipos de rescate se han comenzado a ir de Venezuela, como el grupo neerlandés de búsqueda y rescate urbano, que ha anunciado este miércoles que da por concluida su misión en el país suramericano. Sin embargo, trascurridas ya más de 160 horas, grupos de rescatistas continúan sus labores para encontrar a más personas con vida. Hasta el momento, el Gobierno ha confirmado que 6.461 personas han sido rescatadas

Pero entre el silencio, que entre la devastación se pide para tratar de escuchar algún signo de vida y auxilio, la muerte se hace cada vez más presente a través del olfato. Los servicios funerarios están saturados en el país, donde el Puerto de La Guaira se ha convertido en una morgue al aire libre. Allí se acumulan ataúdes y decenas de cadáveres pendientes de identificar. Los forense trabajan bajo lonas improvisadas y junto a montañas de cal para reducir el fuerte olor.

"Actos impúdicos, indecentes e inmorales"

En los momentos más trágicos, también hay quien se aprovecha. Cuatro policías fueron detenidos este martes acusados de apropiarse de "bienes económicos" entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira. Los agentes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) fueron expulsados del organismo de seguridad y serán presentados ante tribunales, según un comunicado oficial.

Estos "funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros", ha dicho el director del CICPC, Douglas Rico. Varios vídeos publicados en redes sociales muestran a ciudadanos indignados enfrentando a un agente del CICPC, a quien tacharon de "vergüenza". Llegaron, incluso, a romper los billetes para que no pudiera llevárselos.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, ha señalado en su canal de Telegram que esos agentes "estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales", por lo que, ha asegurado, serán "juzgados como corresponde". "Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos", ha expresado.

Siete días de luto nacional

Delcy Rodríguez ha declarado duelo nacional durante siete días a partir de este miércoles a las 18:00 hora local (22:00 GMT). "En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 6:00 pm (22:00 GMT) de hoy", ha indicado la mandataria en un mensaje publicado en Telegram.

Rodríguez ha señalado que, en estos momentos de profunda tristeza, abraza a quienes sufren esta tragedia y ha reafirmado su compromiso de acompañarlos y protegerlos. "Venezuela tiene el alma rasgada por las pérdidas humanas causadas por los devastadores terremotos", ha añadido. Así, ha elevado sus oraciones por los heridos, las personas desaparecidas —sin que se haya precisado esta cifra— y las comunidades afectadas.

Según el último balance hecho público este miércoles, hasta el momento han fallecido 2.295 personas por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles y hay 11.267 heridos. Un total de 80.870 familias han sido atendidas, mientras que en la zona de desastre hay 3.660 rescatistas extranjeros, 148 perros, 49 vehículos de apoyo y 26.121 efectivos venezolanos, según el Gobierno.

Los daños causados en viviendas y activos económicos, como vehículos, edificios o comercios tras los dos terremotos tienen una estimación preliminar de 6.700 millones de dólares, según una evaluación satelital basada en el Análisis Digital Rápido (RAPIDA) del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

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