Un embarazo, una relación conflictiva y una amante: las razones que habrían provocado el doble asesinato en Tauste

Los detalles Los detenidos son una de las hijas de las víctimas y su pareja, y han sido enviados a prisión provisional.

El asesinato de un matrimonio en Tauste ha conmocionado a la localidad, especialmente tras la detención de una de las hijas de las víctimas, Carlota, y su novio, Luis Carlos, como principales sospechosos. El juzgado ha decretado prisión provisional para ambos mientras continúa la investigación. Las víctimas, Javier Sánchez y Esther Latorre, fueron apuñaladas en su casa. Según fuentes cercanas, Carlota, con antecedentes de trastorno mental, estaría embarazada de Luis Carlos, lo que habría generado conflictos con sus padres. Además, la relación entre los detenidos era complicada por la supuesta implicación de una amante de Luis Carlos, quien podría haberlos delatado al negarles una coartada. El caso sigue en investigación.

El asesinato de un matrimonio en Tauste (Zaragoza) ha conmocionado a la localidad, que ha quedado aún más estupefacta con la detención de una de las hijas de las víctimas y su novio. El juzgado ha decretado este jueves prisión provisional para los arrestados, principales sospechosos del doble homicidio, mientras continúa la investigación. En este sentido, son muchas las incógnitas que rodean al caso, pero laSexta ha conocido en exclusiva cuál podría haber sido el móvil que habría llevado a este crimen.

Las víctimas son Javier Sánchez, exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), y Esther Latorre. Fueron asesinados a puñaladas en su casa de Tauste el viernes y sus cuerpos fueron hallados el sábado.

Carlota, una de las hijas del matrimonio, y su novio, Luis Carlos, son los principales sospechosos y fueron arrestados el lunes, aunque una de las grandes incógnitas que rodean el caso es el posible motivo que habría llevado al crimen.

Según han contado en exclusiva personas cercanas a la investigación, Carlota, que tiene antecedentes de trastorno mental, estaría embarazada de Luis Carlos. Este embarazo habría sido un punto de fricción y conflicto entre Carlota y sus padres.

Además, según ha sabido laSexta, la relación entre los detenidos podría no estar pasando por un buen momento. Era una relación complicada, en parte por la supuesta implicación de una tercera persona: una mujer que sería la amante de Luis Carlos.

Luis Carlos le habría pedido una coartada

Según los investigadores, esta mujer podría ubicarles en la escena del crimen. Concretamente, Luis Carlos la habría llamado tras presuntamente matar a las víctimas y le habría pedido una coartada para ese día.

La mujer se habría negado a mentir por él y les habría delatado ante los investigadores. El caso está en una fase muy primaria, por lo que esta mujer no ha sido todavía llamada a declarar. Del mismo modo, tampoco se conoce el grado de implicación de los sospechosos ni el papel concreto que habrían tenido cada uno en el crimen.

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