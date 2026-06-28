Venezuela eleva a 1.450 el número de muertos por los devastadores terremotos

Los detalles El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, ha añadido que hay 3.150 personas heridas, alrededor de 100 menos que en el último balance sin detallar los motivos de la disminución.

El presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez, informó que los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela elevaron la cifra de fallecidos a 1.450. Además, hay 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas. En cuanto a los daños materiales, 774 edificios están afectados, de los cuales 189 tienen daños totales. También se registraron daños en 38 hospitales y 44 centros comerciales. Desde La Guaira, el área más afectada, 527 personas fueron trasladadas a hospitales de Caracas. El número de rescatistas internacionales ha aumentado a 2.624, con un significativo despliegue de recursos.

La cifra de fallecidos tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles que afectaron la zona norte de Venezuela se ha elevado a 1.450, según ha informado este domingo el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

"En el parte del día de hoy debemos reportar que la cifra de fallecidos llega a 1.450 personas, mujeres y hombres que perdieron la vida como consecuencia de la más brutal catástrofe natural que haya sufrido nuestro país en su historia", ha detallado Rodríguez en un balance transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Según el dirigente venezolano, hay 3.150 personas heridas, pese a que el sábado habló de un total de 3.238 heridos, sin que haya ofrecido detalles sobre la razón de esta disminución. Además, dijo, 12.721 familias están damnificadas. Por su parte, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han confirmado a laSexta este domingo la cifra de españoles fallecidos en la tragedia se elevan a 17.

En el balance material, Rodríguez ha señalado que hay 774 edificios afectados o colapsados, 189 con daños totales y 585 de manera parcial, 38 hospitales también sufrieron daños, 44 centros comerciales y 1.645 estructuras "de otra índole". Asimismo, ha manifestado que 527 personas han sido trasladadas desde el estado de La Guaira, el más afectado por los terremotos, a hospitales públicos y privados de Caracas.

Por otra parte, ha comentado que el número de rescatistas internacionales ha aumentado hasta 2.624, con 137 perros, 49 vehículos de apoyo y 84,8 toneladas de equipamiento, medicamentos e insumos quirúrgicos.

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