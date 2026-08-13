Detenido un hombre de 28 años por el incendio en Las Peñas de Riglos (Huesca)

Los detalles La detención se produjo este miércoles por un delito de incendio forestal en relación a un fuego que, hasta la noche del miércoles, afectaba ya a 5.500 hectáreas.

El Seprona ha detenido a un hombre de 28 años por el incendio en Las Peñas de Riglos, Huesca, que comenzó el lunes y ha afectado a 5.500 hectáreas. El incendio provocó el desalojo de 100 personas de un camping y el corte de la carretera N-240. En el lugar del inicio del fuego, se encontró material de construcción que podría haberlo causado. Hasta la noche del miércoles, el incendio seguía activo en Situación Operativa 2 Nivel 2 del Procinfo, con cientos de efectivos trabajando para contenerlo. También se evacuaron poblaciones cercanas, afectando a un total de 477 personas.

El Seprona ha detenido a un hombre de 28 años por el incendio que se inició el lunes en las Peñas de Riglos (Huesca), y que obligó al desalojo anoche de 100 personas de un camping próximo a la localidad y al corte de la N-240, según informan a EFE fuentes próximas a la investigación.

En el marco de su investigación, además, los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil localizaron en el punto de inicio del fuego un almacenamiento de materiales de construcción procedente de las obras realizadas en la carretera A-132 que podrían haber causado el inicio del fuego.

La detención se produjo este miércoles por un delito de incendio forestal en relación a un fuego que, hasta la noche del miércoles, afectaba ya a 5.500 hectáreas.

En este mismo incendio, anoche sobre las 22:00 horas se desalojaron 100 personas de un camping próximo a Las Peñas de Riglos, se confinaron las localidades de Santa Cilia y Binacua y se cortó carretera N-240.

El incendio forestal que se inició este lunes en Las Peñas de Riglos continúa activo, sigue en Situación Operativa 2 Nivel 2 del Procinfo y ha mantenido esta noche a cientos de efectivos de distintas administraciones trabajando para consolidar las líneas de defensa establecidas en las últimas horas y evitar nuevos avances del fuego.

Durante la jornada del miércoles, el fuego ha llegado a superar una carretera en la zona comprendida entre Alastuey y Arbués, lo que ha obligado a reforzar las medidas preventivas y las restricciones de acceso en el entorno afectado.

Como consecuencia del fuego fueron evacuadas las poblaciones de Villalangua, Salinas de Jaca, Ena, Centenero, Arbués, Alastuey, Bailo y Larués, así como la de Botaya, con un total de 477 personas entre todas ellas.

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