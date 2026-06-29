El angustioso rescate de un niño de 11 años tras 72 horas entre los escombros en Venezuela: "No te duermas, ya estamos aquí"

Los detalles Un equipo de rescatistas mexicano ha logrado liberar de los escombros a un menor de edad completamente exhausto tras más de 72 horas atrapado en los escombros tras los sismos.

Venezuela ha superado el límite de tiempo crítico para encontrar sobrevivientes entre los escombros tras los terremotos del pasado miércoles, pero los rescates continúan. Un caso destacado es el de un niño de 11 años rescatado en La Guaira por un equipo mexicano que colaboraba con las autoridades. Durante el rescate, uno de los trabajadores le decía al niño: "No te duermas, ya estamos aquí". El menor, visiblemente exhausto tras pasar 72 horas atrapado, fue sacado en camilla. Los rescatistas pidieron a la gente despejar el área para facilitar el rescate.

Venezuela ya ha sobrepasado las horas límite consideradas por los expertos para encontrar a personas con vida entre los escombros de los edificios derrumbados por los terremotos que asolaron el país este pasado miércoles, lo cual no ha impedido que se hayan seguido produciendo rescates.

Uno de los que más se ha hablado ha sido el del rescate de un niño de 11 años en La Guaira, el cual fue rescatado por un equipo mexicano que estaba colaborando con las autoridades.

"No te duermas, no te duermas, no te duermas. Ya estamos aquí", se le escucha decir a uno de los trabajadores mientras sacan en una camilla al joven de los escombros.

En ese momento, se puede apreciar al menor de edad completamente exhausto ya que, en su caso, llevaba 72 horas atrapado entre escombros. "¿Cuántos años tienes?", le preguntan, a lo que él responde que tiene 11 años.

"Por favor, si quieren ayudar despejen ahí para sacar por favor", se le escucha a otro rescatista con el joven ya fuera.

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