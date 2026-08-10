Guerra Rusia-Ucrania en directo | La guerra aérea se intensifica, con cada vez más civiles muertos

Cinco muertos en un ataque de artillería ruso en Járkov Un ataque de artillería ruso contra la población de Buhaivka, en la región ucraniana de Járkov, mató al menos a cinco personas este lunes, informó la fiscalía regional. "El 10 de agosto, las fuerzas rusas llevaron a cabo un ataque de artillería masivo contra la zona residencial de la aldea de Buhaivka, en el distrito de Chuhuiv. El ataque destruyó viviendas y causó la muerte de cinco personas", dice un comunicado publicado en Telegram. La fiscalía del distrito de Chuhuiv, en la misma región, ha iniciado una investigación preliminar por un crimen de guerra, con base en el apartado 2 del artículo 438 del código penal ucraniano. En las últimas 24 horas los rusos han lanzado varios ataques contra Járkov que han herido a numerosas personas, según el jefe de la Administración Militar Regional, Oleh Siniehubov. Las fuerzas rusas atacaron la región de Járkov con dos misiles, dos bombas aéreas guiadas (KAB), seis vehículos aéreos no tripulados (UAV) tipo Molniya, cuatro drones FPV y otros 67 UAV cuyos tipos aún se están identificando. Durante el fin de semana, al menos tres personas murieron como consecuencia de un bombardeo contra un edifico residencial en la región. EFE Compartir en X

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Una serie de ataques rusos a Dnipropetrovsk deja al menos un muerto Una serie de ataques de las fuerzas rusas contra la región ucraniana de Dnipropetrovsk dejó al menos una persona muerta y cinco heridas, dijo este lunes el jefe de la Administración Militar regional, Oleksandr Hanzha, en su cuenta de Telegram. Desde el domingo, según la misma fuente, los rusos han atacado al menos 20 veces la región con drones y artillería. En el distrito de Nikopol, el enemigo atacó el centro del distrito, así como las comunidades de Marhanetsk y Pokrovsk. Una vivienda particular, automóviles y tractores resultaron dañados. En el distrito de Krivi Rih, la comunidad de Zelenodolsk fue atacada. La infraestructura resultó dañada. Por otra parte, en la ciudad de Sumi la Admintración Militar informó de un ataque con cinco bombas aéreas que dejaron al menos a cinco personas heridas y causaron daños en edificios residenciales y en diversas infraestructruras. EFE Compartir en X

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12 muertos y 39 heridos en un ataque con drones ucranianos contra Nizhnekamsk, Rusia Las autoridades rusas han denunciado la muerte de doce personas, además de decenas de heridos, como consecuencia de un ataque de las fuerzas ucranianas sobre la ciudad de Nizhnekamsk, ubicada en la provincia de Tartaristán, en el que es uno de los más mortíferos de los últimos tiempos sobre territorio ruso. El Gobierno de Tartaristán ha confirmado la muerte de doce personas, mientras que otras 39 han resultado heridas por este ataque con drones cuyo objetivo eran instalaciones industriales y civiles. La ciudad de Nizhnekamsk cuenta una de las mayores refinería de petróleo y de productos petroquímicos de Europa. Allí se ubican dos empresas especializadas en el procesamiento de petróleo y condensado de gas que no es la primera vez que son objetivo de los ataques ucraniano durante esta guerra, de la que se cumplen ya más de cuatro años y medio. El gobernador de la provincia, Rustam Minnijanov, ha declarado un día de luto por las víctimas de esta nueva ofensiva de las fuerzas ucranianas, que forma parte de la política de ataques de largo alcance contra instalaciones energéticas y refinerías que viene lanzando en los últimos meses. Europa Press Compartir en X

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Perú informa de la muerte de once connacionales que combatían en el Ejército ruso contra Ucrania El Gobierno de Perú ha anunciado este domingo que al menos once de sus connacionales han fallecido, 114 se encuentran desaparecidos y tres han sido "capturados" por el Ejército ucraniano, del total de 459 ciudadanos peruanos que combatían en la guerra de Ucrania en favor de Rusia. "Se ha conocido que 459 peruanos se han alistado, registrándose lamentablemente once fallecidos, 114 desaparecidos y tres capturados por el Ejército ucraniano", ha informado el Ministerio de Exteriores del país andino en un comunicado. A su vez, el texto ministerial ha informado de la repatriación de dos jóvenes peruanos "en situación de vulnerabilidad" que se fugaron del "reclutamiento forzado del que fueron víctimas para prestar servicios en la guerra contra Ucrania". A ellos se suman otros dos connacionales que fueron atendidos a finales del pasado mes de julio por la sección consular de la Embajada de Perú en Rusia. De ese modo, estos últimos cuatro ciudadanos repatriados elevan a 31 la cifra de peruanos evacuados, de los cuales 28 han regresado a Perú y tres han permanecido en territorio europeo por decisión propia. Europa Press Compartir en X

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