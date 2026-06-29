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"Es un escenario de absoluta desolación": los rescatadores españoles en Venezuela cuentan cómo buscan a supervivientes

Los detalles Los casi 60 miembros de la UME desplegados en Venezuela van acompañados de ocho unidades caninas para encontrar al mayor número de personas posible.

Rescatadores de la UME en Venezuela
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"Si me escuchan, griten o golpeen. ¿Hay alguien?". En el más absoluto silencio, los equipos españoles de rescate contienen la respiración a la espera de una respuesta, un golpe o un gemido en su incesante búsqueda de supervivientes. Sus palabras rebotan entre los edificios y se pierden entre toneladas de escombros, en lo que califican de "un escenario de absoluta desolación".

"Hemos registrado unas diez zonas diferentes", cuenta Miguel Montero, responsable de IAE Rescue en Venezuela. Cada piedra que mueven puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

"Ante el más mínimo hilo de esperanza que haya, vamos a estar ahí para sacar a cualquier persona con vida", añade Antonio Diosdado, cabo primero de la UME.

Los casi 60 miembros de la UME desplegados en Venezuela se arrastran por grietas imposibles, en huecos donde apenas cabe una persona. Eso sí, Diosdado destaca que entran "en las estructuras dañadas con seguridad". "Hay que entrar sin correr peligro, porque sin rescatador no hay rescate", explica.

Además, caminan entre las ruinas siempre acompañados de sus perros. Concretamente, ocho unidades caninas que también están siendo decisivas en los rescates.

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