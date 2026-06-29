Un grupo de deportados venezolanos por Trump, también víctimas de la tragedia: un vuelo con 146 de ellos aterrizó pocas horas antes de los terremotos

Personas observan los escombros de un edificio en La Guaira, Venezuela

Los detalles Se hospedaron en un hotel de La Guaira que se ha derrumbado tras los sismos y solo se han encontrado a 12 integrantes de este vuelo.

Venezuela está conmocionada tras los dos terremotos que ocurrieron el pasado miércoles, dejando un saldo provisional de 1.450 fallecidos y destruyendo gran parte de La Guaira, la zona más afectada. Los equipos de rescate continúan buscando supervivientes cinco días después del desastre. Entre los afectados se encontraba un grupo de 146 venezolanos deportados desde Estados Unidos, quienes habían llegado al país ese mismo día y se alojaban en un hotel de La Guaira. Hasta ahora, solo se ha localizado a 12 de estas personas deportadas. La situación sigue siendo crítica en la región afectada.

Venezuela sigue conmocionada por los dos terremotos de este pasado miércoles que han costado la vida, por el momento, a 1.450 personas, que ha destruido gran parte de La Guaira, la zona más afectada, y que ha dejado un panorama postapocalíptico en el que los equipos de rescate siguen buscando supervivientes cinco días después de la tragedia.

Son muchísimos los afectados por los terremotos y, entre todos ellos, se ha conocido que también estaban un grupo de 146 venezolanos deportados desde Estados Unidos por Donald Trump que habían aterrizado ese mismo día en el país y estaban alojados en La Guaira, la zona más afectada.

Durante la mañana de la tragedia, Mervin Maldonado, el jefe de la misión encargada de gestionar el programa de repatriación nacional, publicó un vídeo de esos 147 deportados que, al llegar a Venezuela, fueron hospedados en un hotel de La Guaira.

Concretamente en el Hotel Santuario La Llanada, el lugar donde esas 146 personas (120 hombres, 19 mujeres y siete niños) estaban pasando sus primeras horas en Venezuela después de haber pasado, en varios casos, meses en un centro de detención en Estados Unidos.

Por el momento, cinco días después de los terremotos, solo se han encontrado a 12 de esas 146 personas deportadas desde Estados Unidos.

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