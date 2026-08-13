España tiene más de la mitad de las hectáreas quemadas en la UE: aumentan un 19% en una semana por los incendios de Niebla (Huelva) y Riglos (Huesca)

El dato España registra ya un total de 265.457 hectáreas quemadas en lo que va de año, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus.

España ha registrado 265.457 hectáreas quemadas entre el 1 de enero y el 12 de agosto de 2026, lo que representa el 52,2% del total de la Unión Europea, que suma 554.788 hectáreas. En 2025, se quemaron 393.079 hectáreas, la cifra más alta desde 1994. España lidera en número de incendios con 410, seguida de Italia con 408 y Francia con 342. En la última semana, el terreno calcinado en España aumentó un 19%, con 42.225 hectáreas. Los incendios de Niebla (Huelva) y Riglos (Huesca) son los más preocupantes actualmente. Los datos de EFFIS y el Ministerio para la Transición Ecológica presentan discrepancias.

España registra ya un total de 265.457 hectáreas quemadas entre el 1 de enero y el 12 de agosto de 2026, según datos del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Comisión Europea (EFFIS) de Copernicus.

Esto supone el 52,2% de todas las que han ardido en el mismo periodo de tiempo en toda la Unión Europea (UE), que ya suman 554.788 hectáreas, según ha informado Europa Press.

El año pasado, la oleada de incendios más grave del verano se registró en agosto, cuando aumentó el número de hectáreas quemadas desde las 45.221 del día 5 hasta las 367.520 del día 19.

El 2025 finalizó con 393.079 hectáreas quemadas en España, la peor cifra desde 1994. España es, a su vez, el país que más incendios ha registrado hasta el momento con un total de 410. Aún así, Italia le sigue de cerca, con 408; y Francia se sitúa en 342.

Aumenta un 19% en la última semana

El terreno calcinado en España ha aumentado casi un 19% en la última semana, la tercera peor de 2026. Entre el 6 y el 12 de agosto, la superficie quemada ascendió en 42.225 hectáreas, 11 veces más que la semana anterior —3.835 hectáreas entre el 30 de julio y el 5 de agosto—, que fue relativamente tranquila.

La última semana, en la que destaca el incendio de Niebla (Huelva), es ya la tercera más negativa del año, según ha apuntado EFE. Sin embargo, la semana del 23 al 29 de julio ardieron aún más hectáreas, 46.302, lo que la convierte en la segunda peor de 2026, solo por detrás de la comprendida entre el 16 y el 22 de julio (91.412 hectáreas) en el apogeo de los incendios de Ávila y Madrid.

Las estimaciones difundidas cada semana por EFFIS se apoyan en imágenes tomadas vía satélite que deben ser confirmadas sobre el terreno. De hecho, estas no coinciden exactamente con los datos que suministra por su parte el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

La última cifra aportada por el ministerio el pasado día 11 apuntaba a 226.391,64 hectáreas forestales afectadas desde el inicio del año, frente a las 140.000 en el mismo periodo de 2025. El Miteco también revela que se han registrado 43 grandes incendios forestales en 2026, frente a los 24 identificados en el mismo periodo de 2025.

Durante los últimos días, los servicios de extinción han trabajado en varios focos que continúan activos. Los que más preocupan ahora son los incendios forestales de Niebla (Huelva) y Riglos (Huesca).

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