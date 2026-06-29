Un matrimonio de Canarias o la familia de Marín que estaba de visita en La Guaira: los españoles desaparecidos en Venezuela

Angustia y nerviosismo en Marín, Pontevedra, por la desaparición de una familia en La Guaira tras los terremotos.

Lo que se sabe El edificio en el que se alojaban Carmelo García y su mujer, de Canarias, se derrumbó con los terremotos, pero su familia guarda la esperanza de que no estuviesen dentro cuando ocurrió.

España se ve afectada por los terremotos en Venezuela, con familias esperando noticias de sus seres queridos en La Guaira. Se han recuperado 17 cuerpos y hay 138 desaparecidos. Una familia de Marín, Pontevedra, está entre los desaparecidos; sus vecinos han guardado un minuto de silencio. Adela, Yhosvany y sus hijos estaban en un apartamento durante el temblor y no han sido contactados desde entonces. En Canarias, Carmelo García y su esposa también están desaparecidos. En Gipuzkoa, la familia de María del Coro Barriola, de 81 años, la busca tras el colapso de su edificio. María Milagros ha logrado contactar con su familia, aliviando su angustia.

España no es ajena a las consecuencias de los terremotos ocurridos en Venezuela. Aquí, decenas de familias esperan con angustia noticias de seres queridos que se encontraban en La Guaira cuando se produjo la tragedia. Según la última actuación de Exteriores, ya son 17 los cuerpos recuperados sin vida y 138 los desaparecidos.

Una de esas familias sin localizar vivía en Marín, Pontevedra. Se marcharon a La Guaira tras el fin de curso y sus familiares allí creen saber el punto exacto en el que se encuentran. Han pedido ayuda porque necesitan grúas y maquinaria pesada para poder acceder a esa zona.

En el pueblo, los vecinos están conmocionados y han guardado un minuto de silencio por la familia, de origen venezolano. "La comunidad está superafectada, las familias no dejan de llamar, de preguntar", explica a laSexta Lucía Guede, directora del Colegio La Inmaculada.

Adela, Yhosvany y sus dos hijos viajaron hasta Venezuela para darle una sorpresa a sus familiares y estaban con ellos en su apartamento de La Guaira cuando empezó el temblor.

"Lo último que se supo es que estaban los cuatro y mis dos abuelos, que lamentablemente no sabemos nada de ellos todavía. Estaban sencillamente en la sala del apartamento cuando todo sucedió", cuenta un familiar. Desde entonces nadie ha podido contactar con ellos.

María Ramallo, alcaldesa del Concello de Marín, dice que saben que estaban en la peor zona, pero confirma que "no hay noticias de ninguno de los cuatro".

La hermana de Adela fue quien dio la voz de alarma y publicó una foto de la familia en sus redes sociales, pidiendo ayuda y medios para encontrarlos. "Necesitamos rescatistas, más máquinas para que el trabajo sea más rápido, porque cada minuto cuenta", reclama Mari Paz Taberneiro.

Carmelo y su mujer, de Canarias

Carmelo García y su mujer, procedentes de Canarias, son otros dos de los 138 españoles que continúan desaparecidos. "Necesitamos que alguien vaya, que nos ayude, porque no tenemos ni idea", pide Ángel Vera, yerno de los desaparecidos, que reconoce que "no sé qué decir".

El edificio en el que se alojaba el matrimonio se vino abajo, pero su familia desconoce si estaban en el interior o salieron a tiempo. Por eso permanece la esperanza. "Tenemos un porcentaje mínimo de fe, estamos devastados totalmente", comenta Vera.

María del Coro Barriola, de Gipuzkoa

Al otro lado del país, en Euskadi, Mirari sufre la misma angustia. No sabe nada de su tía, María del Coro Barriola, gipuzkoarra de 81 años. Estaba en el edificio Bahía del Mar, en la zona de Los Corales, que se derrumbó tras los sismos.

"Hemos podido saber que se han derrumbado casi todos los edificios de esa vía", lamenta Mirari. Aun así, su familia, en España, la busca sin descanso y pide más recursos en esta zona.

"Necesitamos ayuda, necesitamos encontrarla. Tenemos esperanza, pero no solo somos nosotros los que necesitamos ayuda", demanda.

María Milagros ha contactado con su familia

Carlos Javier Murgas también se encuentra desaparecido. Mientras que María Milagros ha sido una de las afortunadas en salir con vida de esta catástrofe. Su hija y su nieto viven en Sevilla y ella grabó un vídeo para comunicarse con ellos.

"Que sepan que estamos vivos, que estamos bien", decía. Finalmente, el vídeo tuvo su resultado y ya ha conseguido ponerse en contacto con su familia.

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