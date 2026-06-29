María Corina Machado anuncia que volverá a Venezuela "muy pronto" tras los terremotos: "Ha llegado el momento"

¿Qué ha dicho? La líder opositora asegura que tiene el "deber" de regresar a su país tras la mayor tragedia de su historia reciente por el doble seísmo del pasado miércoles.

La líder opositora María Corina Machado planea regresar "muy pronto" a Venezuela tras el devastador doble terremoto que dejó al menos 1.430 muertos y decenas de miles de desaparecidos. Machado, quien no ha estado en el país desde que recibió el Premio Nobel de la Paz en diciembre, expresó su deseo de "acompañar" al pueblo venezolano en este difícil momento. En una entrevista con 'Fox News', afirmó que su "prioridad absoluta" es "salvar vidas" y brindar apoyo a los afectados. Machado subrayó su "deber" de estar junto a sus conciudadanos para compartir el dolor y fortalecer la unidad.

Regresar "muy pronto" a Venezuela. Es el plan de la líder opositora María Corina Machado tras el doble terremoto del pasado miércoles, en el que al menos 1.430 personas perdieron la vida y ha dejado decenas de miles de desaparecidos, según el último recuento de las autoridades locales.

Machado, que no ha regresado al país sudamericano desde que acudió a Oslo a recibir el Premio Nobel de la Paz el pasado mes de diciembre, ha mostrado su predisposición a "acompañar" al pueblo venezolano tras la mayor catástrofe de su historia reciente.

"Ha llegado el momento", ha afirmado Machado en una entrevista con la cadena estadounidense 'Fox News'. Además, ha declarado que "la prioridad absoluta" en este momento tan delicado para el país es "salvar vidas y, por supuesto, consolar y ayudar a quienes han sufrido daños".

La líder conservadora ha asegurado también que tiene el "deber" de "acompañar al pueblo venezolano" en un momento en el que sus conciudadanos deben "estar juntos" para "compartir el dolor y el duelo" y "darse fuerzas unos a otros en estos momentos difíciles".

"Volveré muy pronto a Venezuela junto al pueblo venezolano", ha zanjado la reciente ganadora del Premio Nobel de la Paz al ser preguntada sobre la posibilidad de que forme parte del futuro político del país.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido