El precio de los diamantes se desploma hasta un 50% ante el "boom" de las copias sintéticas

Los detalles A simple vista es prácticamente imposible diferenciarlos. La única diferencia entre un diamante natural y un diamante sintético es su forma de fabricación. Y que los hechos en laboratorio son hasta 40 veces más baratos que los naturales.

El precio de los diamantes ha caído hasta un 50% debido al auge de los diamantes sintéticos, fabricados en laboratorio. Estos son prácticamente indistinguibles de los naturales a simple vista y hasta 40 veces más baratos. La única diferencia es el tiempo de formación: millones de años para los naturales frente a unas semanas para los sintéticos. Aunque carecen de la "rareza" de los naturales, su bajo coste y disponibilidad los hacen atractivos para los consumidores. Los precios de los diamantes naturales podrían estabilizarse y recuperarse, según expertos, que no ven esta situación como alarmante.

Están dejando de brillar. El precio de los diamantes se ha desplomado hasta un 50% y el motivo es el "boom" de los llamados diamantes sintéticos, diamantes hechos en laboratorio. Son indistinguibles al ojo humano, pero no al bolsillo, porque son hasta 40 veces más baratos que los naturales.

A simple vista es prácticamente imposible diferenciarlos. "Orgánicamente es lo mismo. Está fabricado con los mismos materiales: es carbón cristalizado", explica Daniel Barcón, propietario de la Joyería Barcón (Barcelona).

La única diferencia entre un diamante natural y un diamante sintético es su forma de fabricación. "Uno se ha creado en millones y millones de años, y el otro en un par de semanas en un laboratorio", apunta Barcón.

"La belleza y la durabilidad el diamante sintético lo tiene porque esencialmente es el mismo material. Pero carece de la propiedad rareza porque se puede conseguir en cantidades que necesitemos según la demanda, escalando y bajando su coste", señala Egor Gavrilenko, doctor en geología, gemólogo y profesor del IGE.

Carece de "rareza", pero lo que ha atraído al cliente es su precio. Según explica Barcón, "un diamante natural de 1 kilate aproximadamente está alrededor de los 7.000 - 8.000 euros. Un diamante de laboratorio está alrededor de los 800 euros".

Características de los diamantes

Un "boom" que comenzó en 2016 y que le está haciendo la competencia al diamante natural. Tanto, que se ha desplomado hasta un 50%. Esto ocurre porque, según indica Barcón, "aquel cliente que antes no podía permitirse de alguna forma un diamante grande, con la facilidad que da el diamante de laboratorio, le permite poder comprarlo".

El diamante de laboratorio es barato y también le da seguridad al cliente. Cuenta el propietario de la Joyería Barcón que "el diamante de laboratorio me lo empezaron a pedir para hacer réplicas anillos de compromiso para llevar durante el día".

¿El problema? Con la intención de abaratar todavía más los costes de este tipo de diamante, los expertos creen que el diamante natural "ya está en el punto bajo de su bache", comenta Egor Gavrilenko. "A partir de ahora puede sufrir congelación de precios y luego empezar la recuperación", añade. Un bache que no preocupa a los expertos, que ya lo vivieron con otras gemas.

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