Hegseth afirma que EEUU no descarta una intervención militar en Cuba: "Todas las opciones están sobre la mesa"

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Los detalles El secretario de Defensa estadounidense considera que la isla caribeña "haría bien en prestar atención a la voluntad del presidente Trump de hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses".

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha afirmado que no se descarta una intervención militar en Cuba, subrayando que La Habana debería considerar la disposición del presidente Donald Trump para hacer valer las prerrogativas estratégicas de Estados Unidos. Durante una visita a Panamá, Hegseth destacó que todas las opciones, incluidas las militares, están sobre la mesa. Además, enfatizó que la influencia extranjera en el hemisferio ha sido insignificante en comparación con el poder estadounidense. En junio, Trump mencionó una posible operación militar en Cuba, aunque mantuvo una postura flexible, resaltando el interés de Cuba en dialogar con Washington.

El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, ha señalado que Washington no descarta la posibilidad de una intervención militar en Cuba, al tiempo que ha sostenido que La Habana "haría bien en prestar atención" a la "voluntad" del jefe de la Casa Blanca, Donald Trump, de "hacer valer las prerrogativas estratégicas" del país norteamericano.

"Como ya he dicho antes, y creo que habéis visto lo que ha ocurrido en otros casos, todas las opciones están sobre la mesa, incluidas las militares", ha manifestado Hegseth en declaraciones a los medios en el marco de su visita a Panamá, país en el que ha participado en un evento de la coalición militar impulsada por Washington contra los cárteles.

A renglón seguido, el alto funcionario ha considerado que la isla caribeña "haría bien en prestar atención a la voluntad del presidente Trump de hacer valer las prerrogativas estratégicas estadounidenses". Tras ello, ha alardeado de que, a su juicio, "nadie puede compararse con Estados Unidos", agregando que "lo que la influencia extranjera ha sido capaz de lograr en su hemisferio, ha sido bastante insignificante".

"Los rusos, cubanos, iraníes y Venezuela... La forma en que esos países se han acercado a Estados Unidos y a la Coalición contra Cárteles de las Américas (A3C) demuestra que entienden dónde reside el equilibrio de poder, especialmente en este hemisferio. Y eso, sin duda, se aplica a Cuba", ha espetado Hegseth.

Cabe recordar que el pasado mes de junio, el propio Trump hizo referencia a una posible operación militar similar a las de Venezuela o Irán en Cuba. No obstante, entonces afirmó mantener una postura "flexible" respecto de La Habana. "La diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa", indicó el mandatario afirmando que las autoridades cubanas tienen "muchísimas ganas" de dialogar con Washington.

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