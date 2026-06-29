Análisis de la ínfima ayuda internacional ante la tragedia de Venezuela: de los 150 millones de dólares de EEUU a los 15 millones de la ONU

Los venezolanos se sienten abandonados por su Gobierno, sin la maquinaria necesaria para los rescates entre los escombros. Pero también por Trump, que ansía su petróleo, pero solo ha movilizado 150 millones de dólares en ayuda.

El reciente doble terremoto en Venezuela ha dejado a la población sintiéndose abandonada, cuestionando la ausencia de su gobierno y la falta de respuesta de la administración de Donald Trump, a quien acusan de priorizar el petróleo sobre la ayuda humanitaria. Aunque Estados Unidos ha destinado 150 millones de dólares, y la ONU 15 millones, la ayuda se considera insuficiente. La Comisión Europea y Reino Unido también han anunciado contribuciones, mientras que España ha comprometido un millón de euros. A pesar de la limitada ayuda internacional, rescatistas de varios países, incluyendo España y China, son elogiados por su arduo trabajo en el terreno, siendo considerados los héroes de la tragedia.

El doble terremoto que ha asolado Venezuela se produjo en la noche del miércoles al jueves de la semana pasada. Han pasado ya varios días y la sensación que sigue habiendo entre los afectados, entre los que están sobre el terreno rescatando a sus vecinos con sus manos, es de abandono. Esa es la palabra que más se repite.

La población venezolana se siente tremendamente desamparada, se pregunta dónde está su Gobierno y la maquinaria pesada. Pero también, se cuestionan dónde está la tutela de la Administración de Donald Trump. Ahora, más que nunca, sienten que Trump solo quiere su petróleo, pues todavía no ha movido su verdadero músculo económico para ayudar en este momento a Venezuela.

Pese a ello, son muchos los países que se han movilizado. La ayuda internacional está llegando, como los militares españoles de la UME que trabajan sin descanso. Este es un análisis de la ayuda internacional con la que cuenta Venezuela tras la tragedia del doblete sísmico.

Estados Unidos, por el momento, ha destinado 150 millones de dólares. Los primeros 100 millones van directamente a la Oficina de Naciones Unidas y los 50 restantes se invertirán en organizaciones sobre el terreno. Es la mayor cantidad.

Por su parte, la ONU, que según sus cifras deberíamos pensar en un número mucho mayor de desaparecidos, en torno a los 50.000, ha movilizado 15 millones de dólares. Esta organización va a ser la que prácticamente gestione todo. Va a canalizar toda la ayuda internacional.

La Comisión Europea ha esperado hasta este lunes para hablar de ayuda internacional para Venezuela. Porque este mismo lunes ha anunciado que va a destinar 5 millones de euros.

Otros países como Reino Unido ya hablaron hace unos días de enviar ayuda por valor de 2 millones de libras, de unos 2,3 millones de euros para el pueblo venezolano. Mientras que desde España, el Ministerio de Exteriores ha anunciado que invertirá 1 millón de euros para ayudar al pueblo venezolano.

Insistimos, es una ayuda escasa, ínfima. Es muy pequeña para las necesidades que tiene ahora mismo el pueblo venezolano. Sobre todo si lo comparamos con las cantidades que se han movilizado en América Latina y con la ayuda de los propios latinoamericanos. Los canales locales han sido los primeros en ayudar enviando bomberos, efectivos para los rescates, perros especializados... pero también comida, medicinas o bebidas. Absolutamente todo lo que ahora mismo se necesita en Venezuela.

Pese a ello, hay que felicitar el trabajo de los rescatistas y especialistas en Emergencias que han llegado desde España, Francia, Turquía, Reino Unido y hasta de China. Ellos son ahora mismo los héroes de Venezuela, los que siguen sacando a gente con vida de debajo de los escombros de sus casas.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido