Rescatan a un padre y su hijo tras cuatro días bajo los escombros de los terremotos en Venezuela

Un perro de rescate del equipo argentino de búsqueda y salvamento busca cuerpos entre los escombros de un edificio colapsado en Caraballeda, estado de La Guaira, Venezuela, el 28 de junio de 2026, tras unos terremotos.

Los detalles Su rescate se produjo tras 12 horas de ardua labor por parte de equipos que rastrearon las ruinas con cámaras de búsqueda especializadas, avanzando con cautela entre escombros inestables para llegar hasta las víctimas atrapadas.

Un padre y su hijo fueron rescatados con vida el domingo de entre los escombros de un edificio derrumbado en Venezuela, cuatro días después de los devastadores terremotos que azotaron la región. Este rescate brindó esperanzas a los equipos de rescate franceses y estadounidenses que operan contrarreloj para hallar más supervivientes. Los rescatistas trasladaron a ambos en camillas improvisadas hasta una ambulancia en La Guaira, el estado más afectado. Tras 12 horas de ardua labor, lograron extraerlos con vida, aunque extremadamente debilitados. Durante el fin de semana, al menos 33 personas fueron rescatadas, pero decenas de miles siguen desaparecidas, aumentando el temor de que el tiempo para encontrar supervivientes se agote.

Un padre y su hijo fueron rescatados con vida el domingo de entre los escombros de un edificio derrumbado, cuatro días después de los devastadores terremotos que azotaron Venezuela.

La escena brindó esperanzas a los equipos de rescate franceses y estadounidenses que operan en la zona en una carrera contrarreloj para hallar más supervivientes.

Los rescatistas trasladaron a ambos —visiblemente debilitados y con mascarillas— en camillas improvisadas de tela a través de calles cubiertas de escombros hasta una ambulancia que aguardaba, mientras una multitud se congregaba alrededor de los vehículos de emergencia en La Guaira. Este estado costero fue el más afectado por los terremotos del miércoles, que dejaron al menos 1.450 muertos y miles de desaparecidos.

Su rescate se produjo tras 12 horas de ardua labor por parte de equipos que rastrearon las ruinas con cámaras de búsqueda especializadas, avanzando con cautela entre escombros inestables para llegar hasta las víctimas atrapadas.

"Están extremadamente débiles, como lo estaría cualquier paciente atrapado bajo los escombros durante cuatro días; por ello, estamos haciendo todo lo posible para rehidratarlos y administrarles diversos medicamentos durante el proceso de extracción, que avanza muy lentamente", declaró un miembro de la Seguridad Civil francesa.

El equipo de rescate en esa zona incluye a miembros de la Seguridad Civil francesa y a efectivos estadounidenses del Equipo de Búsqueda y Rescate Urbano del Condado de Fairfax (Virginia), quienes el día anterior habían rescatado a una madre y a su bebé de nueve meses.

Antes de extraer a los miembros de la familia, los rescatistas prepararon sueros intravenosos y retiraron escombros. Otros permanecieron junto a los restos del edificio buscando señales de vida y comunicándose con sus compañeros que trabajaban entre las ruinas.

Al menos 33 personas fueron rescatadas durante el fin de semana; sin embargo, decenas de miles siguen desaparecidas, lo que aumenta el temor de que se agote el tiempo para encontrar supervivientes. Según los especialistas, tras 72 horas de un terremoto, las probabilidades de hallar víctimas con vida bajo los escombros disminuyen drásticamente.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido