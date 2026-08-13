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De magnitud 7,4

Exteriores confirma la muerte de un español en el terremoto de Colombia

José Manuel Albares ha informado de que un ciudadano con doble nacionalidad está entre las víctimas del seísmo. El número de españoles sin localizar ha bajado de 75 a 12.

Terremoto en Colombia Terremoto en ColombiaAgencia EFE
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José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, ha informado de que un ciudadano español con doble nacional está entre los muertos del terremoto que sacudió Colombia, mientras la cifra de españoles sin localizar ha bajado de 75 a 12.

Así lo ha compartido en un audio remitido a los medios de comunicación, en el que ha trasladado las condolencias y la solidaridad a los familiares y amigos del fallecido.

Albares ha detallado también que el primer paquete de ayuda de emergencia de un millón de euros al "pueblo hermano" de Colombia ya está en marcha.

En él, hay material de refugio, kits de agua y saneamiento y apoyo al personal sanitario presente tras el seísmo en Colombia.

Además, ha recordado a todos los españoles en Colombia que "tanto la Embajada como el Consulado están plenamente operativos y a su disposición". "Si hay algún español en Colombia que no se haya puesto en contacto con nosotros que por favor lo haga", ha remarcado.

Hasta el momento, la cifra de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia ha dejado 265 muertos y cerca de 3.500 heridos.

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