El precio de los carburantes y la electricidad: culpables de la subida histórica de la inflación y del poco optimismo de expertos

¿Cómo me afecta? Según los economistas, "seguimos en un entorno claramente inflacionario". No creen que esta tasa vaya a bajar en los próximos meses, augurando un horizonte más oscuro en el que España puede alcanzar, "a finales de septiembre", una inflación de hasta el 4,3%.

El aumento de la inflación en julio al 3,6%, el nivel más alto en 24 meses, se atribuye principalmente al incremento de los precios de la electricidad y los carburantes. La electricidad subió un 8,5%, influenciada por el retorno del IVA al 21%, lo que ha encarecido la factura de un hogar medio en un 17%. Por otro lado, el precio del gasoil se incrementó casi un 16%, afectando al bolsillo de los consumidores. La situación podría empeorar, ya que los economistas prevén que la inflación podría superar el 4% en los próximos meses, sin señales de disminución en los precios.

Este jueves hemos conocido el que se ha convertido en el peor dato en algo más de dos años. La inflación subió en el mes de julio hasta el 3,6% y ya son cinco meses situándose por encima del 3%. Una vez conocido el dato, hay que preguntarse por las razones. Conocer qué ha podido provocar esta subida que ha dejado la tasa en su nivel más alto desde hace 24 meses.

La realidad es que hay dos culpables, dos elementos que han provocado la subida de la inflación hasta el 3,6% en julio. El primero es la electricidad y el aumento de su precio. El segundo: el alto coste de los carburantes.

A electricidad más cara, más inflación

Como hemos adelantado, una de las claves que explica la subida de la inflación es lo que pagamos por la electricidad. En julio, esta energía ha subido casi un 8,5%. Lo ha hecho como consecuencia de varios factores, aunque quizás el más importante sea la vuelta al IVA del 21%.

Si vamos a lo concreto, a la factura, podremos saber cuánto nos ha subido en un mes. Porque, tal y como han explicado desde la OCU, "esa factura ha pasado de unos 66 a los 77 euros. En torno a un 17% para una factura de un hogar medio". Así lo asegura Enrique García, de la Organización de Consumidores y Usuarios

El gasoil como culpable

Los otros grandes responsables de que la inflación en julio se haya colocado en el 3,6% son los carburantes. Específicamente el gasoil.

En julio, su precio subió casi un 16%; mientras que la gasolina lo hizo, pero menos, un 7%. Es este encarecimiento del precio de los carburantes que necesitamos en nuestra vida diaria; lo estamos notando ahora, en agosto. Dicho de otro modo, nuestro bolsillo sufre más durante estas vacaciones.

Además, este alza de los precios, en concreto la del diésel, tiene una derivada. El plan del Gobierno, de ir dejando de bonificar el combustible, se frustra.

Ha sido tal el subidón del diésel, que ha superado el 15%, que a partir de este septiembre volveremos a tener un descuento de 20 céntimos por litro. Se notará bastante a la hora de repostar. Pero, ojo, solo si el coche es diésel. La gasolina, al no subir tanto su precio, seguirá con un descuento de solo cinco céntimos por litro.

Poco optimismo para el futuro

Ahora, la gran cuestión pasa por saber si la electricidad y los carburantes van a seguir costándonos más o no. De ser la respuesta afirmativa, el horizonte se podría complicar. De hecho, los economistas no son nada optimistas.

Tal y como ha explicado en Al Rojo Vivo este jueves Javier Díaz, profesor de Economía del IESE, "seguimos en un entorno claramente inflacionario". "Yo te digo que vamos a llegar al 4% y vamos a pasar del 4% en los próximos dos meses", ha asegurado.

"Como no bajan los precios en este mes de agosto, que no van a bajar, van a seguir subiendo" y, por ello", este experto considera que "vamos a estar en el 4,2% o en el 4,3% a finales de septiembre".

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