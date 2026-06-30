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Un milagroso rescate

Con un martillo y una linterna: las imágenes del rescate de un hombre a su mujer bajo los escombros en Venezuela

Los detalles Solo contaba con un martillo y con la linterna de su móvil para iluminarse para poder abrirse hueco, llegar hasta ella y salvarla. Tras mucho esfuerzo, consiguió que su mujer saliera de los escombros.

Con un martillo y una linterna: las imágenes del rescate de un hombre a su mujer bajo los escombros en Venezuela
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Cada vez llegan más imágenes de Venezuela tras los dos potentes terremotos que sacudieron el país el pasado miércoles. Entre las imágenes de devastación y desesperación se mezclan los vídeos que muestran los milagrosos rescates que están teniendo lugar en el país.

La ayuda internacional es tan ínfima que muchos tienen que ser ellos mismos quienes rescaten a sus familiares o vecinos. Es el caso de un hombre, que con un martillo y una linterna, pudo rescatar a su mujer de los escombros.

Una imagen que muestra la capacidad de los humanos de salvar a los suyos. En este caso, las ganas de un hombre que para llegar hasta su mujer. Solo contaba con un martillo y con la linterna de su móvil para iluminarse, para poder trabajar y para poder abrirse hueco, llegar hasta ella y salvarla.

Como se puede ver en el vídeo que acompaña esta noticia, el hombre le llama a su mujer. "Mi amor. Yo te voy a sacar para aquí. ¿Tú vas a acabar aquí? No, pero te voy a sacar por aquí", le decía y le pedía que tuviera fuerza para salir de los escombros.

Al final del vídeo se puede ver cómo la mujer consigue salir gracias al esfuerzo de su marido. "Estoy temblando", reconoce.

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