Sergio de Diego, de Bomberos Sin Fronteras, explica el periplo de los rescatistas en Venezuela: "16 horas en autobús desde la frontera con Colombia"

Cogieron el vuelo más factible, que era hasta Bogotá, un trayecto de diez horas, con la esperanza de que en esas diez horas arreglaran la pista de Caracas", ha contado. Sin embargo, ha señalado que "no se arregló" y "todavía sigue inutilizada".

Sergio de Diego, de Bomberos Sin Fronteras, ha explicado en Más Vale Tarde las traba que han tenido los rescatistas españoles para llegar a Venezuela y ayudar en las tareas de rescate ante el doble terremoto del pasado miércoles, que ha dejado al menos 1.450 muertos y 3.150 heridos.

En este quinto días desde la tragedia, las posibilidades de encontrar a supervivientes entre los escombros se reducen drásticamente, aunque la esperanza no se pierde. Al correr del tiempo, además, se han sumado los problemas para acceder a la zona cero. Los voluntarios de Bomberos Sin Fronteras han tenido que ir vía Bogotá hasta Venezuela porque el principal aeropuerto de Caracas está inutilizado.

"Esperamos a ver si había vuelo para el aeropuerto de Valencia, a unas tres horas de Caracas, y no esperamos a ver qué podía pasar. Cogieron el vuelo más factible, que era hasta Bogotá, un trayecto de diez horas, con la esperanza de que en esas diez horas arreglaran la pista de Caracas", ha contado. Sin embargo, ha señalado que "no se arregló" y "todavía sigue inutilizada".

Tras esto, ha apuntado que "la otra opción era ver cómo nos trasladamos hasta hasta Caracas". Para esto opción, ha señalado que el Gobierno de Colombia les puso dos avionetas de hélice y les trasladó hasta San Cristóbal, en la frontera con Venezuela.

"No entiendo por qué no nos trasladamos en avión hasta Caracas", ha apuntado sobre los problemas para llegar a la zona cero de la tragedia. "Yo sé que luego allí, en San Cristóbal, los bomberos de Venezuela se han portado siempre muy bien con nosotros. Tenemos sedes por toda Sudamérica, nuestra ONG, y 16 horas en autobús desde la frontera con Colombia".

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