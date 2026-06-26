Ahora

Venezuela, devastada

La imagen de la devastación en Venezuela: así ha quedado La Guaira tras los dos terremotos, con 100 bloques de viviendas destruidos

Los detalles Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno.

Una mujer reacciona este jueves, a las afueras de un edifico afectado por un terremoto en la zona de Altamira en Caracas (Venezuela).
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Más de 100 edificios colapsaron en el estado costero La Guaira (norte, cercano a Caracas) debido a los terremotos de este miércoles de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, respectivamente, informó el ministro de Interior, Diosdado Cabello.

"Se estiman que son más de 70.000 familias, háganse una idea los compañeros que viven en otros lugares las dimensiones del impacto de estos sismos aquí en La Guaira", dijo el ministro de Interior sin completar la idea, en una transmisión del canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). Los sectores más afectados de este estado son Caraballeda y Catia La Mar, indicó Cabello.

En La Guaira está el Aeropuerto de Maiquetía, el principal del país que sirve a Caracas, que permanece temporalmente inoperativo debido a daños derivados de los terremotos. Cabello anunció un despliegue para este viernes de 11.500 funcionarios de seguridad en La Guaira de distintas instituciones, entre ellas la Guardia Nacional, la Fuerza Armada, la Policía y el Ejército para "garantizar la paz, la tranquilidad".

"Teníamos hasta la tarde de hoy (jueves) 4.200 hombres y mujeres de seguridad desplegados en todo el estado. La presidenta ha dado instrucciones que incrementemos ese número. Bueno, vamos a tener para el día de mañana, estos comienzan a llegar hoy, 11.500 hombres y mujeres", dijo en una transmisión del canal estatal VTV.

Los dos terremotos del miércoles han causado decenas de muertos y miles de heridos, mientras se calcula que al menos 346 construcciones, como edificios, hospitales y centros comerciales resultaron afectados, de acuerdo con la información oficial.

Hay al menos 2.927 familias damnificadas, 157 desaparecidos reportados, 200 personas atrapadas, 250 edificios dañados y ocho hospitales afectados, algunos de los cuales "han debido ser evacuados", según el Gobierno. Varios países han anunciado el despliegue de personal de socorro en Venezuela, entre ellos EE.UU., donde el Departamento de Estado trabaja en estrecha coordinación con el Pentágono en las tareas logísticas y de traslado, dado que el aeropuerto de Maiquetía fue clausurado debido a los daños.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Terremotos en Venezuela, en directo | Dos españoles, entre los 235 muertos en los terremotos de Venezuela
  2. "Efecto político cero": el Gobierno quita hierro a la moción del PP que insta a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza
  3. Zapatero y el Gobierno, indignados por la filtración de datos personales del expresidente en el último informe de la UDEF
  4. Felipe VI y Sheinbaum mantienen un encuentro en México con el que escenifican el acercamiento entre países
  5. "Prefieren que los niños respiren polvo que aire limpio": la guerra vecinal contra la excavación de las Lagunas de Ambroz de Madrid
  6. Así cayó 'la banda del Vaticano': 11 detenidos pista a pista y un botín de tres millones sin recuperar