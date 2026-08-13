Marruecos amenaza a España con suspender el acuerdo de extradición: "Devuélvannos a los menores"

Multitud de menores migrantes esperan para su filiación frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Ceuta

¿Qué ha dicho? El ministro marroquí de Justicia ha asegurado que su país intenta impedir la salida de migrantes y ha acusado a España de aceptarlos.

El ministro de Justicia de Marruecos, Abdellatif Ouahbi, criticó a España por aceptar a los migrantes que su país intenta detener, sugiriendo que podría suspender el acuerdo de extradición con Madrid debido a la falta de reciprocidad. Ouahbi destacó la necesidad de políticas coherentes entre ambos países y cuestionó por qué Marruecos debería detener a los migrantes si España los acepta. Además, pidió la devolución de menores marroquíes en España y expresó preocupación por su bienestar. Marruecos está dispuesto a identificar a los cuerpos de migrantes fallecidos en Ceuta y considera a España un país amigo, buscando un plan de trabajo conjunto para abordar la migración.

El ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, criticó este miércoles a España por "aceptar" a los migrantes asegurando que Rabat trata de impedir su salida de Marruecos y advirtió de que su país podría suspender la aplicación del acuerdo de extradición con Madrid por la falta de reciprocidad de las autoridades españolas.

"Nosotros impedimos la salida de los inmigrantes, no solo de los marroquíes, sino también de otros, pero cuando llegan a España son aceptados y se regulariza su situación", afirmó el titular marroquí en una entrevista telefónica con EFE, al abordar la situación actual de la gestión migratoria entre los dos países vecinos.

El responsable marroquí defendió que haya procedimientos bilaterales coherentes y bien definidos y advirtió que no puede haber políticas contradictorias entre dos Estados separados por las mismas fronteras.

"Lo que nos agota y nos causa problemas es que, cuando nosotros impedimos la entrada, ellos aceptan a los inmigrantes. Entonces, ¿por qué no los aceptamos también nosotros y nos convertimos en ángeles, como ellos quieren ser?", lamentó.

"Si España anuncia que está dispuesta a recibir a todos los inmigrantes, ¿por qué obligamos a la gente a saltar las vallas y a lanzarse al mar?", preguntó el ministro. "Si vais a recibirlos, ¿por qué los paramos nosotros?".

Además, Ouahbi aseguró que algunos inmigrantes subsaharianos detenidos por las autoridades marroquíes cuestionan esa contradicción. "¿Por qué nos impedís el paso si España nos va a aceptar?", dijo que preguntan.

Tras la avalancha migratoria registrada en Ceuta, que alcanzó su punto álgido el pasado 30 de julio y cuando entraron en España decenas de miles de personas, Marruecos ya sostuvo que se debió al efecto llamada por la sentencia del Tribunal Supremo español, hecha pública el 8 de julio, que excluye las devoluciones en caliente para las personas interceptadas en el mar cuando intentan llegar a nado a territorio español.

El ministro volvió a pedir a España que les entregue los menores marroquíes que siguen en Ceuta tras la reciente llegada masiva y en el resto del país. "Queremos que nos devuelvan a todos nuestros niños. Se acerca el inicio del curso escolar y los niños deben regresar a sus escuelas".

El ministro añadió que se desconoce qué ocurre con esos menores en España, donde, según afirmó, se han recibido denuncias por violaciones y agresiones, y subrayó que su protección es responsabilidad del Estado. "Por eso decimos a España: 'devuélvannos a los menores'", apostilló.

Por otra parte, Ouahbi afirmó que Marruecos está preparado para identificar mediante pruebas genéticas a los más de 80 cadáveres de migrantes, contabilizados por las autoridades españolas, y que permanecen en Ceuta tras morir durante la reciente avalancha migratoria.

Señaló que los servicios de seguridad marroquíes cuentan con los medios necesarios para llevar a cabo las investigaciones y que, una vez entregados los cuerpos, las autoridades contactarán con sus familias para confirmar sus identidades. "Son los cadáveres de nuestros hijos. Los recibiremos y no rechazaremos hacernos cargo de ellos", declaró.

El ministro marroquí calificó a España como país "amigo" y expresó la disposición de Marruecos para elaborar un plan de trabajo a largo plazo con Madrid para resolver definitivamente el problema migratorio, incluso mediante nuevos acuerdos bilaterales, si es necesario.

El futuro del acuerdo de extradición

Por otra parte, el responsable marroquí anunció que su departamento está estudiando suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España por los problemas registrados en la entrega de criminales reclamados por los tribunales marroquíes.

"Estamos debatiendo ahora en el Ministerio de Justicia la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España", declaró Ouahbi, pero sin precisar casos concretos en los que se hayan producido esas dificultades.

Explicó que, cuando Marruecos solicita la entrega de una persona, esta es detenida inicialmente en España, pero que, una vez verificada su identidad y fijada una fecha para el traslado, las autoridades marroquíes envían agentes para hacerse cargo de ella y, en ocasiones, la entrega no llega a efectuarse

Según Ouahbi, las autoridades españolas alegan que la persona se encontraba en libertad. El ministro reclamó a España que trate "con seriedad" los procedimientos de extradición y repatriación y aseguró que Marruecos sí entrega a todas las personas cuya devolución solicitan las autoridades españolas. "Si España no quiere respetar los procedimientos de entrega ni los procedimientos de repatriación, podemos suspender estos acuerdos", advirtió.

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