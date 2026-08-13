El Gobierno hace equilibrios con un Marruecos a la ofensiva: de las "españolísimas" Ceuta y Melilla a la "complicidad fuera de toda duda" con Rabat

La otra cara Mientras, Rabat con una mano refuerza la seguridad y con la otra tensa la cuerda diplomática: culpa a España del salto masivo, le exige que devuelva a todos los menores y amenaza hasta con romper los tratados de extradición mientras reivindica la soberanía de las ciudades autónomas.

Marruecos ha intensificado la seguridad en la frontera con España ante la posible amenaza de un nuevo intento de entrada masiva a Ceuta. Mientras refuerza la seguridad, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, culpa a España de provocar un efecto llamada por la regularización de migrantes y exige la devolución de menores, amenazando con romper tratados de extradición. En respuesta, el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska, destaca la cooperación y confianza entre ambos países, aunque reafirma la soberanía española sobre Ceuta y Melilla, que Marruecos reclama como propias. Marlaska ha anunciado el envío de 65 agentes adicionales a la frontera.

Marruecos refuerza la seguridad en la frontera con España. Imágenes captadas en exclusiva por laSexta desde territorio español muestran a decenas de gendarmes marroquíes desplegados ante la sospecha que sobrevuela a las autoridades de ambos países de un posible nuevo intento de entrada masiva este fin de semana.

Así, con una mano Marruecos refuerza la seguridad y, con la otra, tensa la cuerda diplomática. En las últimas horas, el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ha culpado a España del salto masivo. En concreto, por un efecto llamada por la regularización de migrantes. Desde Marruecos exigen a España que devuelva a todos sus menores y amenazan hasta con romper los tratados de extradición.

Desde España, la respuesta la ha dado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien ha hablado este jueves de "cooperación", "coordinación" y "complicidad fuera de toda duda".

"Llevo ocho años en el Ministerio del Interior y es uno de los ministerios que por razones obvias tenemos relación muy directa con el Gobierno de Marruecos. Desde el minuto uno he sido testigo de cómo se ha cimentado una relación sustentada en la confianza y en la lealtad con todas las pruebas y emergencias a las que hemos tenido que hacer frente", ha reseñado.

Marlaska ha insistido, además, en que "es muy importante no solo nuestra actuación, sino también la cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos, que es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía y una complicidad absolutamente fuera de toda duda".

Resurge una antigua reivindicación marroquí: la soberanía de Ceuta y Melilla

Como si nada ocurriera. Poco o nada tienen que ver las declaraciones de los ministros marroquíes con las de sus homólogos españoles. De fondo, resurge una antigua reivindicación marroquí: la soberanía de Ceuta y Melilla. No lo esconden. Según el ministro marroquí de Justicia, Ceuta y Melilla son tierras marroquíes.

"Son nuestras tierras", afirmaba Ouahbi, quien explicó cuál es la estrategia de Rabat en torno a la cuestión: "Tenemos nuestra propia política para abordar este tema con paciencia y a largo plazo". Establecía, además, que quieren resolver el problema mediante el "diálogo". Sí que reconocen que allí "hay españoles", pero que ellos siguen "aferrados a sus tierras".

Y por ahí España no está dispuesta a pasar. Sobre ello sí ha sido tajante en todo momento el ministro Marlaska. También la ministra de Defensa, Margarita Robles. La soberanía de Ceuta y Melilla no se negocia. Cualquier agresión sobre ellas es una agresión a España entera. Ceuta y Melilla no son españolas, son "españolísimas".

Desde Yebes, en Guadalajara, para disfrutar del eclipse total, Marlaska aseguró este miércoles: "Nadie duda de que Ceuta y Melilla son españolas y que para nosotros son tan importantes como cualquier otra ciudad y se ha demostrado con las inversiones de los últimos años".

Por su parte, Robles destacó que "tiene que quedar muy claro, Ceuta y Melilla no son españolas, son españolísimas". "A Ceuta y a Melilla no se las toca", insistió este miércoles.

El ministro de Interior ha vuelto este jueves a Ceuta, donde ha sido recibido con abucheos y gritos por parte de un centenar de personas. A diferencia de Robles, Marlaska no se ha acercado a las personas congregadas en el lugar. El ministro ha anunciado en este encuentro el envío de otros 65 agentes de Policía de refuerzo durante la crisis migratoria.

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