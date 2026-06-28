Exteriores eleva a nueve la cifra de españoles muertos tras los terremotos de Venezuela

El contexto El ministro José Manuel Albares mantiene la cifra de 131 desaparecidos y 14 localizados bajo los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate y pide a los españoles en el terreno que utilicen las líneas de emergencia consular habilitadas.

El doble terremoto que sacudió Venezuela el miércoles ha dejado un saldo creciente de víctimas, incluyendo españoles. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado nueve españoles fallecidos, tres más que anteriormente reportados, con 131 desaparecidos y 14 localizados bajo escombros. Se insta a los españoles en Venezuela a utilizar las líneas de emergencia consular disponibles. El Gobierno venezolano informó de 1.430 muertos y 3.328 heridos, mientras la ONU estima hasta 50.000 desaparecidos y 6,8 millones afectados. En Caracas, dos millones de personas están en riesgo. Equipos de rescate, como la UME, trabajan intensamente para hallar supervivientes.

El doble terremoto que arrasó Venezuela el pasado miércoles no deja de cobrarse víctimas, algunas de ellas españolas. El Ministerio de Asuntos Exteriores elevaba este domingo la cifra de españoles fallecidos en la tragedia a nueva, tres más que en horas anteriores.

Fuentes de la cartera de José Manuel Albares a laSexta confirmaban el nuevo dato de víctimas mortales además de mantener la cifra de 131 desaparecidos y 14 localizados bajo los escombros que centran los esfuerzos de los equipos de rescate. "Todas las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas, están abiertas y se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen", han indicado.

Así, se pide a los españoles en Venezuela que las utilicen con los teléfonos: +34 910001249; +58 424 2090264; +58 212 6270300; y +58 212 6270314.

En cifras totales, el Gobierno de Venezuela informaba este sábado de que ya hay 1.430 muertos, 3.328 heridos y cientos de personas sin localizar. A este respecto, la ONU indicaba el viernes que podría haber 50.000 desaparecidos y además, horas después, estimaba, a través de la Organización Internacional de Migraciones (OIM), en hasta 6,8 millones los afectados por los devastadores seísmos.

Las proyecciones se basan en el análisis de población y daños disponible hasta el momento e incluyen a hasta dos millones de personas únicamente en Caracas, la capital. Además, ponen de relieve el "potencial impacto humanitario a gran escala" de estos terremotos.

Mientras tanto, en el terreno trabajan cientos de equipos de rescate contrarreloj para dar con supervivientes entre los escombros. Una ardua tarea cada vez más complicada. Este sábado, un hombre era rescatado por la Unidad Militar de Emergencias (UME) tras permanecer 72 horas sepultado.

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