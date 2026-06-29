Hallan sin vida a la mujer e hijos del futbolista argentino Lucas Trejo, desaparecidos tras los terremotos de Venezuela

El edificio en el que vivía la familia de Lucas Trejo estaba en La Guaira, concretamente en Playa Grande. El jugador publicó una fotografía de todos juntos para pedir a sus seguidores información sobre su paradero.

"Lucas, no estás solo": con estas palabras, el Club Sport Marítimo de La Guaira (Venezuela) ha querido acompañar al futbolista argentino Lucas Trejo, que llegó al club venezolano el pasado mes de febrero, y cuya familia ha sido hallada sin vida después de una intensa búsqueda. El argentino pidió ayuda a sus seguidores para localizar a su mujer, Yani Maranella, y sus dos hijos, Aarón y Ainhoa, desaparecidos tras los terremotos de Venezuela de la semana pasada. Él mismo explicó que el edificio en el que residían, en Playa Grande, se había derrumbado tras los seísmos, aunque quería "creer que no estaban allí".

Fue el también futbolista Edson Alejandro Tortolero Toro quien confirmó que la familia del argentino, ex del Portuguesa F.C. y quien fichó por el club de La Guaira a principios de año, habían sido localizados sin vida entre los escombros. Desde su club han trasladado sus "palabras de condolencia" al jugador por la muerte de sus familiares, mostrando el apoyo de directivos, entrenadores, jugadores, personal administrativo y operativo del equipo.

Hace sólo unos meses, a propósito del cumpleaños de su mujer, subió en sus redes sociales una serie de imágenes de la familia al completo, acompañadas de un mensaje en el que aseguraba la "bendición" que era tenerla y "avanzar juntos". "Con vos todo es más fácil y más lindo siempre", escribía el jugador.

El fútbol venezolano, de luto

Mientras numerosos clubes trasladan al argentino su más sentido pésame, muchos otros anuncia la pérdida de sus propios jugadores. La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) confirmó, en las primeras horas tras los terremotos, el fallecimiento de la exjugadora de Academia Puerto Cabello Yordelis Pereira, el juvenil del Caracas FC Razan Sijaa, el jugador del Marítimo La Guaira Víctor Palacios y el exmiembro del cuerpo técnico de la selección venezolana de fútbol playa José Miguel Santana, que ha fallecido junto a su familia.

En aquel momento, trataban de localizar a muchos otros, entre ellos el joven internacional Yimvert Berroterán, de 18 años, jugador del Universidad Central e internacional con la selección venezolana de fútbol sub20. Sin embargo, la FVF ha confirmado este fin de semana el fallecimiento de Berroterán, "un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores" de Venezuela.

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