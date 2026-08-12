Eclipse solar total de hoy en directo | A qué hora es el eclipse en cada zona de España, cómo verlo y el tiempo

Cómo hacer que los niños vean el eclipse con seguridad Los oftalmólogos recomienda, en general, que los niños de menos de 6 años no observen directamente el eclipse: para ellos, se puede crear una cámara estenopeica, gracias a la cual se puede observar el efecto que se produce al "capturar" una imagen que se proyecta en su interior. A esta edad tan temprana, la vista es mucho más sensible. Y lo importante, es que es difícil que un niño pequeño no trate de quitarse las gafas. Para los mayores de esta edad, o para aquellos que sean capaces de no quitarse algún elemento de la cara, se pueden 'enganchar' las gafas homologadas en una careta, de manera que queden atadas y quitárselas sea sino imposible muy difícil. Una opción que se ha hecho viral en las redes sociales es la de construir una careta especial para enganchar las gafas en ella: con un plato de cartón, dibujamos el contorno de las gafas y cortamos el hueco donde se encuentran los filtros. Hacemos un hueco en los laterales para poder introducir las patillas de las gafas y la parte inferior de las gafas, de la nariz hacia abajo, se puede retirar. De las patillas puedes enganchar una cuerda o una goma para poder atarla por detrás de la cabeza y que no exista la posibilidad de que las gafas se caigan o se las quite con facilidad. Compartir en X

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Esta es la diferencia entre ver un eclipse de manera total o verlo parcial La diferencia entre ver un eclipse total y verlo de manera parcial es abrumadora. Durante un eclipse solar total, la Luna cubre completamente el Sol, por lo que el cielo se oscurece casi como si fuera de noche, con todo lo que ello conlleva: los pájaros dejan de cantar, baja la temperatura e incluso algunas aves nocturnas hacen su aparición. Cuando es visible sólo de manera parcial, la luz que se ve del astro rey es suficiente como para que no se haga de noche, aunque en función del porcentaje de sol que se tape se disfrutará más o menos, de una manera u otra. Compartir en X

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A qué hora empieza el eclipse en Barcelona En Barcelona, el eclipse será parcial en todo momento, desde las 19:35h que empieza hasta las 20:29h que termina, unos 25 minutos antes del anochecer. La Luna cubrirá el 99.81% del sol, y es que aunque sea un porcentaje muy alto, no es lo suficiente como para observar lo que implica la totalidad. Pero será impresionante, igualmente. Por eso el Ayuntamiento de la Ciudad Condal también tiene un dispositivo especial por toda la ciudad para garantizar la seguridad, con medidas de vigilancia preventiva, regulación de la movilidad y coordinación de los servicios de emergencia. Compartir en X

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El 'rayo verde', un fenómeno del eclipse solar que sólo puede verse desde un punto de España Durante el eclipse solar que tiene lugar hoy en España —total en la mitad norte y parcial, en el resto—, media España verá la noche cuando no toca: sobre las 20:30h, bajo la franja de totalidad se oscurecerá el cielo durante unos segundos, los pájaros dejarán de cantar, bajará bruscamente la temperatura y millones de personas disfrutarán de un evento único. En la otra mitad de España, por donde no pasa la franja, el eclipse se verá de manera parcial. Pero en una zona concreta de España, además, se podrá disfrutar de otro fenómeno diferente, tal y como recuerda Mario Viciosa: se trata del 'rayo verde'. Aunque pueda parecer relacionado directamente con el fenómeno astronómico, el experto aclara que no es así. "No tiene nada que ver con el eclipse propiamente", explica. De hecho, el rayo verde puede producirse también durante atardeceres sin eclipse, especialmente cuando el Sol se encuentra muy bajo sobre el horizonte. La explicación está en la atmósfera terrestre y en cómo interactúa con la luz solar. Viciosa recuerda el conocido prisma de Newton para explicar cómo la luz blanca puede descomponerse en diferentes colores En el caso del 12 de agosto, las condiciones serán especialmente interesantes en Baleares porque "va a estar poniéndose el Sol justo cuando está todavía la Luna retirándose". Es decir, podrían coincidir el final del eclipse con las condiciones atmosféricas necesarias para observar este fenómeno. Compartir en X

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El mejor consejo de un astrofísico para ver el eclipse: "Que sea en un sitio donde dure mínimo 30 segundos" El astrofísico Alejandro Sánchez de Miguel explica por qué es tan especial el eclipse solar del 12 de agosto: "Para nosotros es muy importante porque al ser en casa, podemos desplazar equipos que no podemos desplazar en otros momentos". Por otro lado, también es clave porque "es el comienzo de esta triada de eclipses, única en la historia, en Europa, al menos". Es decir, "tendremos tres eclipses en 2026, 2027 y uno anular en 2028": "No ha pasado nunca en la historia ni volverá a ocurrir en los próximos 3.000 años"."Yo recomendaría a la gente que se desplace a un sitio donde, como mínimo, el eclipse dure 30 segundos", destaca el experto. Y es que la franja de totalidad no cubre todo el territorio español: entra por Galicia y sale por Baleares, atravesando gran parte del norte de España, único sitio donde el eclipse será total. Compartir en X

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⚠️🔥 Cómo evitar un incendio durante el eclipse solar total de hoy Ante el calor, aumenta el riesgo de que se produzcan incendios. Además, cuanta más gente salga al campo, más probabilidad hay de tener incendios forestales. Es por eso que está prohibido encender un fuego o hacer barbacoas y se debe extremar la precaución si se fuma. Además, no se deben dejar botellas de cristal y se debe recoger toda la basura. No se puede ir por caminos forestales secos y se debe aparcar en sitios habilitados: el tubo de escape está muy caliente y, en contacto con la hierba seca, puede arder. Y, aunque parezca muy obvio, nada de tirar petardos ni fuegos artificiales. Francisco Cacho explica qué no debemos hacer durante el eclipse para evitar provocar un incendio Francisco Cacho Compartir en X

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Así se verá el eclipse solar de hoy en España: entra por Galicia y se va por Baleares Galicia será el primer 'balcón' desde el que comenzar a contemplar el fenómeno, cuando en torno a las 19:30 —con variaciones de muy pocos segundos según el lugar— la Luna comience a eclipsar el Sol, hasta taparlo por completo unos segundos después de las 20:26, y tras una fase de totalidad que se prolongará durante algo menos de dos minutos (hasta las 20:28) la estrella comenzará a recuperar su brillo hasta el final del fenómeno, a las 21:21. La misma sucesión se producirá, con muy pocos minutos de diferencia, en un recorrido de oeste a este, con una amplia franja de totalidad sobre la que están numerosas capitales de provincia: A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Santander, Burgos, Zamora, Palencia, Valladolid, Segovia, Soria, Guadalajara, Logroño, Vitoria, Bilbao, Zaragoza, Teruel, Cuenca, Tarragona, Lleida, Castellón, Valencia y Palma. Baleares despedirá el eclipse, y a las 19:38 la Luna empezará a interponerse entre la Tierra y el Sol y en menos de una hora lo habrá ocultado por completo —entre las 20:30 y las 20:33 según la zona— pero, como en muchos lugares del este peninsular, el final del eclipse (de la fase de parcialidad) no se podrá contemplar porque el Sol ya se habrá puesto antes en el horizonte. Franka de totalidad del eclipse solar visible en España el 12 de agosto de 2026 Compartir en X

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¿Por qué la DGT insiste tanto en lo de no conducir con las gafas del eclipse puestas? Luces encendidas y nada de conducir con las gafas del eclipse. La DGT ha puesto en marcha varias campañas avisando de algunos peligros y riesgos de coger el coche este 12 de agosto. Los carteles luminosos que la Dirección General de Tráfico ha habilitado en todas las carreteras del país se han viralizado y son muchos los que se preguntan por qué tanta insistencia en lo de no conducir con las gafas del eclipse puestas... sobre todo, teniendo en cuenta que las autoridades nos insisten en ponerlas durante el fenómeno. Las gafas del eclipse homologadas sirven para la observación directa del sol, es decir, para poder 'aguantar la mirada' fijamente sobre el astro rey, sin que esto implique lesiones oculares. Sin embargo, si las has probado antes del eclipse (y si no, hazlo) comprobarás que son prácticamente opacas. Permiten un paso limitadísimo de luz, precisamente para proteger la retina de las radiaciones solares. Más allá de la recomendación, es altamente improbable que alguien que se ponga las gafas pueda conducir, porque, básicamente, no se ve nada en la carretera. Sin embargo, nunca está de más insistir en las recomendaciones. Compartir en X

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Qué son las perlas de Baily, una de las joyas del eclipse Uno de los primeros fenómenos que podrán apreciarse durante el eclipse solar total de hoy son las conocidas como perlas de Baily. Aparecen justo antes de que la Luna cubra por completo el disco solar. "Se observarán justo instantes antes, segundos antes de la totalidad", señala Viciosa. Todo ello es posible gracias a la orografía lunar: sus accidentes geográficos permiten que algunos últimos rayos de luz solar continúen atravesando esos pequeños espacios mientras el resto del disco queda oculto. "¿Y por qué salen estas puntitas? Porque la orografía de la Luna es muy diversa", explica Viciosa. "Tiene valles por los que se puede colar todavía esa luz procedente de la zona que más ilumina el Sol, que es la superficie, la fotosfera". "Esto se verá en astrofotografía sobre todo, porque no debemos observarlo con el ojo desnudo, porque también por aquí está pasando radiación de ese Sol", advierte. Las perlas de Baily solo serán visibles dentro de la franja de totalidad y durante un periodo extremadamente breve. Incluso, "es probable que casi no podamos ni apreciar breves instantes". Por ello, Viciosa anima a recurrir a fotografías o vídeos para apreciarlas con detalle... y evitar algún que otro susto a nuestras retinas. Qué son las 'joyas del eclipse': todo lo que tienes que saber de las perlas de Baily, la corona solar y el anillo de diamante laSexta.com Compartir en X

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