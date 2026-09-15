Cara al Show, con Marc Giró, recibe a Ada Colau, Thais Villas y Loles León

Ada Colau desvela las anécdotas e historias más divertidas de sus años como alcaldesa de Barcelona, mientras que Thais Villas lo cuenta todo sobre su relación con su cuñado, Marc Giró. Además, Loles León se estrena como colaboradora.

laSexta estrena mañana miércoles 16 de septiembre un nuevo programa de Cara al Show. El formato, presentado por el aclamado 'showman' Marc Giró, recibe en 'prime time' la visita de Ada Colau y Thais Villas, mientras que Loles León se estrena como colaboradora con una sección hilarante sobre el paso del tiempo y los suplementos que toma para estar espectacular.

Ada Colau desvela las anécdotas e historias más divertidas de sus años como alcaldesa de Barcelona, además de sorprender a los espectadores con sus aficiones más desconocidas. Una entrevista llena de juegos, risas, los secretos que hay detrás de las puertas de un ayuntamiento y la vida tras dejar el cargo.

La segunda invitada es Thais Villas, una de las reporteras más queridas del país, que lleva 20 años en 'El Intermedio' destapando las intimidades de los políticos. Thais habla de su relación con su cuñado, Marc Giró, y de su obsesión por el orden y la limpieza, entre otras curiosidades.

La misma esencia, nuevos colaboradores y los mejores invitados

El formato, que el pasado sábado 12 de septiembre recogió el prestigioso premio FesTVal de Vitoria-Gasteiz, ha regresado a laSexta con una premisa muy clara: seguir sorprendiendo y entreteniendo cada noche a los espectadores, manteniendo intacta esa esencia tan particular que lo han hecho único. Así, cada entrega vuelve a abrir con un monólogo reivindicativo a cargo del propio Marc Giró, poniendo el foco en la perspectiva de género, la puesta en valor del feminismo y la defensa de los derechos humanos.

Después del monólogo, Marc entrevista cada noche a dos celebrities de primer nivel del ámbito cultural, del activismo social, la política o el deporte. El plató de Cara al Show ya ha recibido a nombres como Pedro Almodóvar, Gabriel Rufián, Roberto Leal, Najwa Nimri, Quim Gutiérrez, Antonio Orozco, Ricardo Darín, Inma Cuesta, Anna Castillo, Maxi Iglesias, Enric Auquer, David Uclés, Alaska, Héctor Bellerín o Jorge Drexler, entre otros. La semana pasada, Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo fueron los encargados de inaugurar esta segunda temporada.

Una de las principales novedades de esta nueva etapa es la incorporación de dos nuevas colaboradoras: la polifacética actriz Loles León y la escritora y periodista Sabina Urraca. Dos nombres que no dejarán a nadie indiferente, y que se suman a un plantel de colaboradores en el que repiten grande rostros como la inigualable Yolanda Ramos, o el periodista y humorista Pepe Colubi.

En esta nueva etapa, Cara al Show también incluye las intervenciones improvisadas de Las Glorias Cabareteras (el tándem formado Marta Bernal y Gloria Martínez) y la música en directo de la Giró's Boys Band, un quinteto de jazz integrado por los músicos Jordi Blanch, Javi Vaquero, Marc Ferrer, Pepo Domènech y Marcos López. Y, como cierre, cada emisión termina con una actuación musical.

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