La entrevista completa de Marc Giró a Enric Auquer en Cara al Show: "'Ravalear' es lo mejor que he hecho"

El actor Enric Auquer visita Cara al Show para presentar su serie 'Ravalear', desvelando anécdotas del rodaje hasta su pasión por los bidés o el origen de su alter ego 'Sarita de Melilla', tras una fiesta de Los Javis.

"A quien le guste mi trabajo, 'Ravalear' es lo mejor que he hecho", asegura Enric Auquer, galardonado con el Premio Goya a Mejor Actor Revelación en 2020, en Cara al Show, que ha llegado en bicicleta para hablar de su último proyecto.

La ficción, seleccionada en la sección oficial de la Berlinale, aborda el desalojo de Can Lluís, un restaurante histórico de Barcelona, tras la compra del edificio por un fondo especulativo. Una serie de la que asegura estar "muy orgulloso" del trabajo que ha realizado.

El tic del ojo y la escena más incómoda

Durante sus seis episodios, Marc Giró destaca una escena de "sexo heavy" junto a María Rodríguez Soto. "Se me ve un culo carpeta, blanco y plano, parezco un lagarto", bromea el actor entre risas, defendiendo a la vez la figura de los coordinadores de intimidad.

En ese contexto, recuerda el origen de un tic en el ojo que aparece en pantalla."Trabajando con Luis Tosar vi que lo hacía en una escena y me pasé una semana practicándolo en el espejo hasta conseguirlo", explica el catalán.

Su pasión por los bidés

Uno de los momentos surrealistas llega cuando Auquer confiesa su afición por pasar largas horas en el baño. "Si no tengo nada que hacer, me puedo pasar cuatro horas por la mañana allí. Me siento muy recogido", reconoce. Mientras, Marc Giró, cómplice de la pasión por los bidés, le regala incluso un bidé portátil: "¿Quién no va a querer un culito limpio?", bromea el presentador.

Poemas de Lorca y Gil de Biedma

Auquer sorprende al público de Cara al Show al demostrar su habilidad para memorizar poesía, una práctica que realiza como método de concentración. En el juego propuesto por Marc Giró, el actor distingue y recita versos de Lorca y Gil de Biedma con una facilidad que deja al presentador sin palabras.

El sueño cumplido con su padre en Cabo de Gata

En el plano más personal, Auquer emociona al contar que ha comprado un cortijo junto a su padre en Cabo de Gata. "Mi padre siempre había querido irse a vivir allí cuando se jubilara, pero no tenía el dinero para cumplir ese sueño. Le dije que le podía ayudar, que podíamos hacerlo juntos. Y al final hemos comprado un cortijo a medias", desvela el catalán, añadiendo, entre risas, que "es mucho más barato que un piso de 60 metros en Barcelona".

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