La entrevista completa de Victoria Luengo en 'Cara al Show': de los elogios de Spielberg a la columna vertebral detrás de su nevera

Victoria Luengo se estrena como primera invitada de la segunda temporada de 'Cara al Show' para hablar de 'El ser querido', la película de Rodrigo Sorogoyen que coprotagoniza junto a Javier Bardem.

Victoria Luengo se convierte en la primera invitada de la segunda temporada de 'Cara al Show' para hablar con Marc Giró de 'El ser querido', la película de Rodrigo Sorogoyen que coprotagoniza junto a Javier Bardem y que ha sido preseleccionada por España para competir por el Oscar 2027 a mejor película internacional. Una entrevista repleta de confesiones, anécdotas y momentazos en la que la actriz también habla de Carmen Maura, Spielberg, sus peculiares métodos para preparar personajes y hasta del misterioso hallazgo de una columna vertebral en su casa.

La coprotagonista de 'El ser querido' cuenta uno de los momentos más especiales que ha vivido con la película. Después de un pase en Estados Unidos, Javier Bardem le escribió para contarle lo que había dicho sobre ella nada menos que Steven Spielberg.

"¿De quién es?", preguntó Victoria al recibir el mensaje. "De uno que dirigió 'E.T.'", le respondió Bardem. "Cuando supe que Spielberg había escrito mi nombre en un WhatsApp, lloré", confiesa.

Ocho meses sin ver a Javier Bardem para preparar a sus personajes

Rodrigo Sorogoyen decidió que Victoria Luengo y Javier Bardem no se vieran durante ocho meses para trasladar a la vida real la distancia entre Emilia y su padre en 'El ser querido'.

Una semana antes del rodaje, Bardem llamó a la actriz haciéndose pasar por su personaje, Esteban. "Prepara el móvil, te va a llamar tu padre", le había avisado Sorogoyen.

El resultado fue una primera escena rodada prácticamente como una comida real, con buena parte de la secuencia improvisada. "Cuando entré vi levantarse a Javier Bardem, el corazón me iba a 2.000", recuerda.

Se volvió "loca" preparando a Emilia

La actriz reconoce que llegó a implicarse tanto en la preparación de Emilia que necesitó tener presente constantemente la figura de Javier Bardem.

Se puso una fotografía del actor como fondo de pantalla, imprimió otra y la colocó frente a su cama. "Yo le miraba y le decía cosas", cuenta entre risas, antes de reconocer: "Me hace quedar como una persona completamente loca".

'Javier y Ganar': ¿cuánto sabe Victoria de Bardem?

Marc Giró también pone a prueba todo lo que Victoria ha aprendido sobre su compañero de reparto con un particular juego de preguntas: 'Javier y Ganar'.

La actriz ha tenido que demostrar cuánto sabe sobre Javier Bardem, desde sus trabajos y personajes hasta algunas de las curiosidades más desconocidas de su trayectoria.

Se rompió una prótesis dental para convertirse en su personaje

Para interpretar a su personaje en 'Sants', Victoria Luengo llegó a pedir que le quitaran una prótesis dental que llevaba desde pequeña para poder rodar con un diente roto.

"Es como si hubiera parido al personaje, pero por la boca", recuerda sobre el momento en el que acudió al dentista acompañada del director, Mikel Gurrea.

La surrealista columna vertebral detrás de su nevera

Y entonces llega uno de los momentos más surrealistas de la entrevista. Unos técnicos que acudieron a su casa para arreglar la nevera encontraron detrás del electrodoméstico una bolsa que contenía lo que parecía ser una columna vertebral humana.

Victoria, que además acababa de llegar de rodar una escena llena de sangre falsa de 'La Reina Roja', llamó a la Policía. "Me confirmaron que creían que era humana y llamaron a una forense".

Mientras esperaba en casa, la actriz acabó tomándose la situación con humor: "Les dije que me iba a poner un vino".

Victoria Luengo, primera en enfrentarse a '¿Dónde está Marc?'

Para cerrar la entrevista, Marc Giró convierte a Victoria en la primera invitada de la temporada en enfrentarse a la particular "extraescolar" de Cara al Show: '¿Dónde está Marc?', donde la actriz describe escenas surrealistas para que su compañero las adivine sin utilizar determinadas palabras. Un reto contrarreloj que afronta con entusiasmo porque, como ella misma reconoce: "Soy muy competitiva".

*Puedes volver a ver el programa de 'Cara al Show' con Carmen Maura, Victoria Luengo y Gonzo en atresplayer.com

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