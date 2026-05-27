La entrevista completa de Marc Giró a Anna Castillo en Cara al Show: del "primer calvo audiovisual" al beso con Pablo Alborán

La actriz visita Cara al Show para hablar de su nuevo proyecto, 'Se tiene que morir mucha gente', creada por Victoria Martín, en la que interpreta a Bárbara. Durante la entrevista, desvela algunas de sus confesiones más divertidas, como su "primer calvo audiovisual".

La actriz Anna Castillo ha visitado Cara al Show para presentar 'Se tiene que morir mucha gente', la nueva comedia creada por Victoria Martín y basada en su novela homónima. La ficción, protagonizada también por Macarena García y Laura Weissmahr, sigue la historia de tres amigas atrapadas en momentos vitales complicados.

Castillo ha explicado que su personaje, Bárbara, vive una situación especialmente compleja:"A diferencia de sus amigas, ve a una niña que solo ella ve y que es su voz interior. Son como pensamientos intrusivos que te boicotean y te hablan mal de los demás". Además, la protagonista aparece "enganchada a los ansiolíticos", un detalle que ha dado pie a varias anécdotas del rodaje.

La actriz ha destacado también el componente autobiográfico y realista de la serie. "Según Vicky, hay mucho sacado de la realidad, hay frases enteras sacadas de la realidad", ha asegurado entre risas.

Anécdotas del rodaje

Entre bastidores se desvelan algunas de las curiosidades y manías que esconden los actores. En este contexto, la actriz ha confesado que suele pedir ver las escenas rodadas sin sonido porque "le tiene manía a cómo suena su voz". "Con el gesto y viéndome ya intuyo si me gusta la toma", ha explicado, desvelando además algunos de los secretos más curiosos del rodaje de la serie.

Entre ellos, destaca la fabricación artesanal de miles de pastillas de atrezo para recrear una llamativa escena de "lluvia de Lexatines". "El equipo de arte tuvo que juntarlas y hacer 35.000 pastillas", ha contado la actriz, que incluso reconoce que aquella tarea le resultaba relajante.

Uno de los momentos más divertidos ha sido recordar una escena especialmente peculiar de la ficción: el "primer calvo audiovisual" de Anna. La actriz explica que nunca había hecho algo así ni en pantalla ni en su vida personal. "Lo de hacer un calvo es algo que se ha delegado a los tíos heterosexuales", ha reflexionado, reivindicando que su personaje "se reapropie de esta broma". Para superar la vergüenza, llegó incluso a ensayarlo durante semanas por la calle con ayuda de una amiga que la grababa.

"Besa muy bien"

Pero si hay una anécdota que ha sorprendido a Marc Giró, es la vivida durante un casting junto a Pablo Alborán, en el que ambos tenían que besarse varias veces. "Besa muy bien", ha asegurado la actriz, provocando la divertida reacción del presentador de laSexta, que ha lamentado, entre risas, no haber aprovechado más la reciente visita del cantante al programa: "Me concentré en Gabriel Rufián, ¡me cago en los independentistas!".

Experta en gildas

Para cerrar la entrevista, la actriz ha participado en 'Pasa palillo', un juego inspirado en uno de sus aperitivos favoritos: las gildas. El reto ha puesto a prueba su memoria con secuencias cada vez más complicadas de ingredientes como anchoas, aceitunas o guindillas.

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