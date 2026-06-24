La entrevista completa de Marc Giró a Héctor Bellerín, un futbolista que se moja: "Me gustaría ser extremo izquierdo"

Héctor Bellerín es lateral derecho en el Betis, pero por su ideología, confiesa que le gustaría ser "extremo izquierda". Y es que el futbolista se moja con todo, como puedes ver en esta entrevista con Marc Giró.

Marc Giró da la bienvenida al plató de Cara al Show "al primer futbolista profesional" que entrevista. "Espero estar a la altura", reconoce el presentador, que explica que se trata de un deportista que "rompe moldes dentro y fuera del terreno de juego". Y es que Héctor Bellerín no para de sorprender desde que aparece en plató. "Hiciste un vídeo acusándome de que te hacía ghosting y que ibas recogiendo mis migajas", acusa el futbolista a Giró, al que le da un regalo: "Yo no sé hacer pan, así que mi madre y yo hemos hecho una cañita de chocolate para ti".

"Te digo una cosa, lo nuestro es acojonante", destaca Marc Giró, que insiste en que su "relación es increíble" porque les ha costado mucho llegar a esta entrevista. Algo que confirma el futbolista, que reconoce que su historia "es larga". Y es que el presentador confiesa que ya intentó varias veces convencer a Héctor para entrevistarle, pero no le hacía "ni p*** caso". "Eres el hombre que más me ha costado sentar en una silla", afirma rotundo Marc Giró.

"Me gustaría ser extremo izquierdo"

Marc Giró reconoce al futbolista que le admira "más por lo de fuera del campo que por lo de dentro" y es que el propio catalán confiesa que no tiene "ni idea de fútbol". "Juegas en el Betis, en Sevilla, y eres lateral derecho, pero, ¿te gustaría ser más lateral izquierdo?", pregunta el presentador al futbolista, que reconoce que le encantaría ser "extremo izquierdo". Y es que Héctor Bellerín se ha hecho muy famoso y reconocido fuera de los terrenos de juego por sus reflexiones. "No es habitual que un futbolista se posicione, se moje y se implique", afirma Marc Giró.

"Estamos muy protegidos por los clubes, pero por romper una lanza a favor del futbolista, muchas veces pedimos opiniones a chavales de 17 años que no tienen las cosas claras", reconoce Bellerín, que sin embargo, destaca que "dentro de todo esto hay una parte de responsabilidad". "Nosotros que tenemos una posición muy cómoda no nos cuestionamos lo suficiente", afirma el futbolista, que destaca que él siempre ha tenido "suerte de tener un entorno" que le pone "los pies en la tierra y una familia humilde".

"El fútbol siempre ha sido un reflejo de la sociedad"

Marc Giró pregunta a Bellerín sobre por qué cree que en los estadios se canta canciones machistas, homófobos y racistas y sobre por qué cree que la sociedad lo tolera. "creo que los espacios de fútbol ahora mismo se han convertido en los espacios seguros para hacer este tipo de cosas porque son cosas que no puedes hacer en la calle", afirma el futbolista en el vídeo, donde Marc Giró destaca que en la actualidad la calle también tiene muchos problemas en este aspecto.

Por su parte, el deportista destaca que "el fútbol siempre ha sido una reflejo de la sociedad": "El ambiente crispado que se siente y la impunidad a ciertos comportamientos ha hecho que dentro de los estadios se exhiban este tipo de comportamientos". "El ultra siempre ha tenido un posicionamiento muy político, algunos de izquierdas, otros de derechas, pero ahora parece que la actitud está concentrada en el mismo sitio", lamenta Bellerín, que critica que el estadio ahora "se ha convertido un poco en el circo romano".

"Me han apartado de lugares"

Preguntado por Marc Giró sobre si los clubes controlan mucho las opiniones de los futbolistas, Héctor Bellerín, que siempre se ha posicionado de izquierdas, afirma que a él nunca le han dicho nada. Sin embargo, el futbolista cuenta alguna anécdota sobre ello: "Es verdad que me han apartado de lugares o me han ofrecido ir a sitios y yo he dicho, '¿va a estar esta persona?, porque si va a estar, ya sabes lo que voy a decir', y me han respondido, 'voy a hablar con protocolo y quizás no vas'".

¿Hay mucho "mariquita" en el fútbol?

Marc Giró pregunta a Héctor Bellerín si hay "mucho mariquita" en el fútbol. "A día de hoy creo que no", afirma el futbolista, que destaca que es una pregunta que le "hacen muchisimo", pero él no ha conocido "a nadie". "Lo que pasa es que una vez hablé con un antropólogo y me dijo que cuando los jugadores que no se consideran heterosexuales van pasando las categorías, cada año se van saliendo porque no son espacios seguros".

Su amistad con Borja Iglesias

Héctor Bellerín y Borja Iglesias son los dos futbolistas españoles que más se posicionan política y socialmente. Esto les ha llevado a recibir una oleada de críticas. Borja, incluso, he llegado a recibir insultos por pintarse las uñas de negro.

"Cuando me lo encontré en el Betis nos enamoramos completamente", destaca el futbolista, que cuenta cómo se forjó la amistad con Iglesias: "En el Betis fuimos uña y carne y a día de hoy mantenemos el contacto". "Nos hemos servido de ayuda el uno al otro porque no es lo mismo lo que hace uno en un vestuario que lo que hacen dos", explica Bellerín.

"Los futbolistas estamos un poco infantilizados"

Marc Giró pregunta a Héctor Bellerín sobre las normas en el mundo del fútbol. "A los futbolistas nos multan por muchas cosas, como llegar tarde al entrenamiento", explica el deportista, que destaca que están "un poco infantilizados". "A veces nos llevan a dormir a un hotel el día antes del partido para que durmamos y descansemos bien", detalla Bellerín, que cuenta a Marc Giró que les tienen "muy protegidos" porque "no se fían" de que vayan "a dormir las ocho horas" que necesitan.

"Para que no nos pasemos de la raya, tenemos multas hasta por el peso, que esa es la que mas fuerte me parece", afirma tajante Héctor Bellerín en su entrevista a Marc Giró, que puedes ver al completo en el vídeo principal de esta noticia.

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