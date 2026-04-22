Marc Giró desvela en directo con Wyoming su relación con Thais Villas: "¿Mi cuñada dónde está?"

Marc Giró conecta con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés para hablar sobre Cara al Show, su nuevo programa en laSexta: "Sois mis teloneros, os lo agradezco muchísimo, pero ¿y mi cuñada dónde está?".

Marc Giró ha estrenado Cara al Show, su nuevo programa en laSexta, este martes, pero antes el presentador se ha pasado a través de una divertida videollamada por El Intermedio, donde ha protagonizado momentazos con Sandra Sabatés y El Gran Wyoming.

"No os voy a contar nada, perdóname", afirma el nuevo presentador de la cadena, que explica que está "todo el día de promo": "Estoy de hacer promo hasta el moño, entonces si ustedes quieren ver el programa lo ven y si no, a mí me importa una mierda ya". "Yo que ustedes lo vería, porque me parece un programa de mucha calidad y mis trabajadores lo han hecho con mucho esfuerzo", asegura Marc Giró, que insiste en que es un programa que él no se perdería. Eso sí, no puede hablar más de él "ni del programa": "Ya no sé ni cómo me llamo".

Por otro lado, Marc Giró destaca que en el programa contará con Estopa, "que están supergraciosos", Eduardo Casanova, Jordi Évole y Yolanda Ramos, quien "el día que se inauguró El Intermedio hace 20 años estaba ahí".

"Esto se emite después vuestra, sois mis teloneros, os lo agradezco muchísimo", destaca Marc Giró, que pregunta a Sandra Sabatés y El Gran Wyoming: "Pero, ¿y mi cuñada que es Thais Villas dónde está?". Por otro lado, El Gran Wyoming solo tiene una pregunta para Marc Giró: "Perdona que te interrumpa, pero te pones a hablar y pareces un niño de San Ildefonso, ¿cómo has conseguido entrar de nuevas en laSexta y trabajar menos que yo?".

"Eso háblalo tú con los señores de laSexta que me han contratado", afirma Marc Giró, que desvela a El Gran Wyoming un pequeño detalle de su fichaje: "Me han contratado y como les he costado tan caro, os han bajado a todas el sueldo. No hay presupuesto para más productoras y a ti te han bajado el sueldo pero todavía no te has dado cuenta y no te lo han dicho porque no te quieren disgustar". "Y mi cuñada está enfadada conmigo", bromea Marc Giró sobre Thais Villas, hermana de Santi Villas, marido del presentador de Cara al Show.

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