El Intermedio desde dentro tras 20 años de emisión: así se preparan Wyoming, Sandra Sabatés y Dani Mateo cada programa

Camerinos, pasillos, redacción, plato y, cómo no, sus trabajadores, los que salen delante de las cámaras y los que no. Todo esto es lo que ha enseñado Dani Mateo con motivo del 20 aniversario de El Intermedio. Este es el 'making of' de un programa.

Este jueves, El Intermedio celebra un día muy especial. Cumple 20 años en antena, dos décadas desde que empezara su emisión y, por primera vez, Wyoming arrancase con su ya mítica frase: "Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad". Y esta noche se han propuesto hacerlo a corazón abierto.

Por ello, Dani Mateo ha hecho un 'making of' del programa. Ha invitado a los espectadores a recorrer cada pasillo, cada camerino, rincón de la redacción y del plató de El Intermedio. Todo aquello que nunca se ve en la pantalla de nuestras televisiones, pero que tanto valor tiene para poder sacar adelante cada programa.

"Esto es un cumpleaños y en todos los cumpleaños tiene que haber un payaso", empieza Dani Mateo, para luego asegurar que: "En este programa se está hablando mucho de la verdad, pero hablar de la verdad en televisión, es una hipocresía. Porque lo que veis en casa es todo oropel, todo bonito. Pero en realidad es una mentira. Es cartón piedra y si le diésemos la vuelta a la cámara, veríamos que esto es como una nevera por detrás: feo, viejo y con mucho enchufe"

Por eso, ha querido que todos los espectadores conozcan cómo es El Intermedio desde dentro. "Porque mucha gente se cree que este programa lo hace Wyoming y es todo lo contrario. Este programa sale adelante a pesar de Wyoming", ha asegurado Mateo.

Making of

"¿Dónde se puede ver a una persona leyendo a Pedrojota Ramírez mientras trabaja el suelo pélvico? Solo en El Intermedio", dice mientras se ejercita en su despacho sobre una pelota de pilates. Primera verdad del programa detrás de las cámaras.

La segunda verdad: la redacción, que "está decorada como un disparate, como la obra de un loco", dice Mateo mientras enseña diferentes peluches y muñecos de Star Wars. "Nos preguntan por qué no subimos más. Pues porque si miras esto mucho rato te sangran los ojos".

La tercera verdad: lo que hacen en los camerinos. Dani Mateo se cuela en el de Sandra Sabatés, que, "como podéis ver, pues es muy fan de las tiendas humanas. Bueno, tiene mucho feminismo y dibujos". Por cierto, que se los hace Wyoming durante el directo. "Me va pasando papelitos", asegura Sandra. "Ha prometido que los va a colorear, pero tiene que aprender a no salirse de la raya", ironiza Mateo.

Maquillaje, peluquería y hasta el plató. En este 20 aniversario, El Intermedio ha enseñado todo. "Lo que muy poca gente sabe es que al lado de este plató, que es el de El Intermedio, justo al lado, está mi otro trabajo: el plató de Zapeando. Fijaos qué bien me viene. Lo mejor de mis dos trabajos es la conexión".

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