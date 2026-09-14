Últimas noticias de la crisis en Ceuta en directo | El PPE lleva Ceuta al Parlamento Europeo esta semana

Así trasladaron a los migrantes de Ceuta al espacio habilitado de Los Rosales

A primera hora. A eso de las 07:00h del domingo. Sin que hubiera salido aún el sol en la ciudad de Ceuta. En ese momento, agentes de la Policía Nacional llegaron a Loma Colmenar, lugar donde cientos de migrantes dormían a la intemperie, para comenzar un traslado que ha cogido a todos los que allí descansaban por sorpresa. Que ha despertado de forma brusca a unas personas que, por muchos momentos, pensaban que les iban a devolver a Marruecos.

Un equipo de laSexta ha sido testigo, en exclusiva, de cómo ha sido todo. De ese momento en el que los agentes acudían a las afueras del espacio habilitado en Loma Colmenar hasta que cientos y cientos de migrantes han llegado a la instalación habilitada en Los Rosales, en el barrio de La Reina. La sensación, de incertidumbre.