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Últimas noticias de la crisis en Ceuta en directo | El PPE lleva Ceuta al Parlamento Europeo esta semana
Los eurodiputados debatirán el martes cuestiones relacionadas con la crisis humanitaria en Ceuta, desde la protección de las fronteras exteriores hasta la seguridad en la ciudad autónoma.
Así trasladaron a los migrantes de Ceuta al espacio habilitado de Los Rosales
A primera hora. A eso de las 07:00h del domingo. Sin que hubiera salido aún el sol en la ciudad de Ceuta. En ese momento, agentes de la Policía Nacional llegaron a Loma Colmenar, lugar donde cientos de migrantes dormían a la intemperie, para comenzar un traslado que ha cogido a todos los que allí descansaban por sorpresa. Que ha despertado de forma brusca a unas personas que, por muchos momentos, pensaban que les iban a devolver a Marruecos.
Un equipo de laSexta ha sido testigo, en exclusiva, de cómo ha sido todo. De ese momento en el que los agentes acudían a las afueras del espacio habilitado en Loma Colmenar hasta que cientos y cientos de migrantes han llegado a la instalación habilitada en Los Rosales, en el barrio de La Reina. La sensación, de incertidumbre.
El martes, el Parlamento Europeo abordará la crisis migratoria en Ceuta
El Parlamento Europeo lleva a Estrasburgo este martes la situación de Ceuta, donde el pasado 30 de julio tuvo lugar la mayor entrada masiva de migrantes que se recuerda, unas 80.000 personas, lo que ha puesto al límite a la ciudad autónoma. El Partido Popular Europeo (PPE) ha impulsado, junto a los Conservadores y Reformistas (ECR), una resolución muy dura con la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la gestión de la crisis, insistiendo en la "necesidad de una respuesta coordinada para proteger las fronteras de la UE".
Feijóo se reunirá el jueves en Madrid con el comisario europeo de Migraciones por la crisis de Ceuta
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mantendrá el jueves una reunión en Madrid con el comisario europeo de Migración, Magnus Brunner, para abordar "la situación de urgencia migratoria" en Ceuta, conocer "de primera mano" la evolución de la presión sobre la frontera y analizar las medidas que se están adoptando para reforzar su seguridad y garantizar una adecuada respuesta europea, según avanzaron fuentes populares.
Desde Génova recalcaron que la entrevista se producirá en la semana en la que Ceuta será "protagonista" en el primer Pleno del Parlamento Europeo tras el verano, con un debate específico sobre la situación de la ciudad autónoma.