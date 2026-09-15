Luis Alberto Martos, el cirujano que destapó la "manipulación" de las listas de espera en el Ramón y Cajal, apunta a "criterios políticos o económicos"

Los detalles El doctor, de 62 años, explica que se dio cuenta "preparando la programación quirúrgica mensual" de que "los pacientes preferentes pasaban a normal", algo que afectó a otros 17 médicos.

Dos responsables del hospital Ramón y Cajal de Madrid habrían rebajado la gravedad de pacientes que necesitaban una cirugía para mejorar de forma ficticia la situación de sus listas de espera. De esta forma, el centro lograría cumplir con los objetivos de productividad que marca la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, según ha desvelado 'El País'.

Estos cambios, que se habrían producido entre el 28 de febrero y el 14 de marzo de 2025 y afectarían a 57 pacientes en lista de espera quirúrgica del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del Ramón y Cajal, se habrían hecho directamente en el sistema informático, sin examinar a los pacientes y a espaldas de los cirujanos.

Luis Alberto Martos, cirujano de 62 años, fue el primero en tirar de la manta. Este martes ha hablado al respecto en Al Rojo Vivo, donde ha explicado que "preparando la programación quirúrgica mensual me di cuenta de que los pacientes preferentes pasaban a normal".

Al darse cuenta de la situación, Martos trató de averiguar si era un fallo puntual y descubrió que se trataba de algo generalizado: "Lo comenté con otros compañeros por si era una anomalía exclusivamente en mi ordenador o en mi lista, y ellos corroboraron que se había producido también en su lista. Le pasaba hasta a 17 cirujanos".

Una información con la que elevó la queja a su jefe de servicio, De La Torre Escuredo y al director médico, Rafael Martínez. "Era una situación que yo entendía como una manipulación. Pero no obtuve respuesta, por lo que me dirigí al gerente don Carlos Mingo, que después de darme largas con las leyes en las que no se cumplía ninguno de los supuestos, me remitió al jefe de servicio y a los jefes de área", reitera el cirujano.

Preguntado sobre qué puede haber detrás de estos cambios hechos desde un despacho, Martos denuncia que claramente no se aplicaba un criterio clínico y que es una "manipulación con objetivos políticos o económicos" ya que "tienen que rendir cuentas ante la Consejería del cumplimiento de los plazos en las operaciones tanto preferentes como normales".

Unas "manipulaciones" en las que los principales perjudicados son los pacientes. "Un retraso en la cirugía siempre puede suponer una mayor complicación y, por supuesto, una demora en la curación de su problema", añade Martos.

*Noticia en ampliación.

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