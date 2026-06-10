La entrevista completa de Marc Giró a Maxi Iglesias, la primera de su vida en la que sale "guapo": "Hay que validarse"

Maxi Iglesias visita el plató de Cara al Show para hablar con Marc Giró de 'Tolo lo que nunca fuimos', donde el actor explica que, por primera vez, le han "iluminado para que salga muy favorecido".

Maxi Iglesias visita a Marc Giró en el plató de Cara al Show en plena promoción de su nueva película, 'Todo lo que nunca fuimos', que se estrenó en cines este pasado 5 de junio y que está basada en unos los libros que han sido best seller de Alice Kellen. "Dices que te han iluminado muy bien porque sales guapo por fin", destaca el presentador de unas declaraciones de Maxi iglesias, al que, como no quiere que "sufra" en la entrevista, le pregunta cómo ve la luz del plató.

Aunque la historia de los libros está situada en Australia, por motivos técnicos rodar allí la película estaba "un poco difícil y lo hemos hecho en Euskadi", explica Maxi Iglesias, que bromea sobre que "entre pinchos y pinchos" han grabado una película. Y es que el actor afirma que "cuando dan por hecho que eres guapo" pasan de ti y muchas veces no te iluminan lo suficiente, algo que en esta película no ha pasado: "Me han iluminado adrede para que salga muy favorecido".

"Estás hablando de mí", bromea Marc Giró, que pregunta a Maxi Iglesias sobre si esta "podría ser la primera entrevista de toda tu carrera en la que sales guapo". "Se ha hecho esperar el venir aquí, pero ha merecido la pena", destaca Iglesias, que manda un reflexiona mensaje sobre la importancia de "validarse" uno mismo.

¿Zapatero o Trump?

Pero la entrevista no solo se ha basado en hablar de la película ni del atractivo del actor sino que también ha estado repleta de divertidos juegos en los que Marc Giró ha puesto en apuros a Maxi Iglesias. Por ejemplo, el primero al que se ha enfrentado el actor ha sido 'Máxima expresión', donde ambos deben adivinar a qué o a quién está imitando el otro únicamente con gestos faciales.

"Te voy a confesar que lo he visto a la primera pero he dicho, 'está haciendo el tonto tan bien que le voy a dejar un poco'", confiesa Marc Giró a Maxi Iglesias tras imitar tener una pestaña metida en el ojo. Por su parte, el presentador de Cara al Show debe imitar a José Luis Rodríguez Zapatero, sin embargo, al actor primero le vienen a la mente otros políticos como Nicolas Sarkozy o Donald Trump. "Igual es un tic de todos los políticos", se excusa Iglesias, que explica que su mente se ha ido "al internacional".

El culo de Maxi Iglesias

Aunque, sin duda, el momentazo de la entrevista ha sido cuando Marc Giró ha sorprendido a Maxi Iglesias al mostrar una fotografía de su culo en plató, desatando los aplausos y gritos del público. Pero, ¿de dónde ha salido esa foto? Marc Giró explica que "la película tiene una buena primera escena donde aparece el actor enseñando el culo": "Solo por eso ha merecido la pena haber nacido en España", bromea el presentador de Cara al Show, que pregunta a Maxi Iglesias el motivo de que fuera él a quien se le ocurrió la idea.

"Lo propuse yo porque el personaje de Axel tiene que enseñar en un poco tiempo no solo que vive muy libre sino que es muy despistado", explica el conocido actor, al que Marc Giró le propone otro divertido juego. "Como el culo muchas veces no es tan distinto a otras partes del cuerpo, te voy a proponer jugar al oráculo", explica el presentador, que detalla: "Me tienes que decir de estas imágenes si es un culo u otra cosa".

"He tenido dudas de dedicarme a esto"

"Como actor nunca sabes lo que puede pasar, yo he tenido de mis 30 a mis 34 años dudas de mi capacidad de dedicarme a esto y me he dedicado a otras cosas por si acaso no me llamaban como actor", confiesa Maxi Iglesias a Marc Giró, al que explica que, entre otras cosas, se ha dedicado a aprender a pilotar aviones y a escribir un libro.

Su primer libro

Se trata de 'Horizonte artificial', su primera novela negra. "Maté dos pájaros de un tiro, aproveché que siempre me ha gustado la aviación con que quería escribir un libro", explica el actor en el plató, donde muestra su sorpresa ante la gran acogida que ha tenido su novela, que ya lleva varias ediciones: "No escribí el libro pensando en que fuera un éxito, sino en hacer algo que yo quería".

"Firmé en muchas ciudades y tuve un intercambio que no tienes como actor", explica Max Iglesias sobre el feedback que ha recibido del público sobre el libro, el cual confiesa que escribió "pensando en película". De la que dice, que, de momento, no se ve preparado para dirigir.

Su foto con la reina Letizia

"Nos hicieron esa foto y tenía la costumbre de poner una mano ligeramente al posar, porque sin darme cuenta tienes el gesto automático y noté que alguien me dio en la mano", explica Maxi Iglesias sobre el "manotazo" que le dieron para que quitara su mano de la reina.

"Era una posición a mitad de la espalda", detalla el actor, que explica cómo notó "el golpetazo": "Era una persona que iba detrás y, desde entonces, cuando me hago fotos con la gente voy a parecer tonto porque pongo la mano, pero no llega a tocar". "He visto que Keanu Revees también lo hace", destaca Iglesias, que bromea: "Gracias a la reina tengo las manos quietecitas".

Leticia Sabater aparece en plató

Y de una Letizia a otra Leticia: esta vez, Leticia Sabater. Y es después de jugar a un divertido reto en el que con los antifaces puestos Marc Giró y Maxi Iglesias debían adivinar qué objeto estaba tocando con su cuerpo, la famosa ha aparecido dentro del último 'objeto': ¡el gato gigante del programa!

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