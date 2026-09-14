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Guerra Rusia-Ucrania en directo | Tusk advierte de "acciones intensas" de Rusia en las próximas semanas cerca de Polonia
El 'premier' polaco ha convocado una reunión de urgencia tras el último ataque en un paso fronterizo entre Ucrania y Polonia y ha advertido de que en las próximas semanas
El aeropuerto de Vilna (Lituania), cerrado media hora el domingo tras el avistamiento de un dron... que era una bandada de pájaros
Lituania informó el domingo del avistamiento de un presunto dron en su espacio aéreo el domingo, lo que obligó a cerrar durante algo más de media hora el aeropuerto de su capital, Vilna, y a movilizar al menos un avión de combate. La alerta se levantó tras 38 minutos, una vez que un avión de combate de la OTAN realizó una identificación visual, según el Centro Nacional de Gestión de Crisis, y halló que se trataba, realmente, de una bandada de pájaros. "En las lecturas iniciales del radar, las señales que dejan las aves y los drones pueden ser similares", explicó el organismo en un comunicado.
🔴Tusk advierte de "acciones intensas" de Rusia en las próximas semanas cerca de Polonia
Después de convocar una reunión de urgencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno polaco, tras un ataque en territorio ucraniano pero cerca de la frontera con Polonia, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha advertido de la "escalada" de acciones por parte de Rusia, cada vez más próximas a suelo polaco. "Cabe esperar que las próximas semanas y meses sean un periodo de acciones muy intensas por parte de Rusia", ha declarado ante los medios, antes de hacer hincapié en que no se puede descartar que esta escalada "afecte" al territorio polaco.
Zelenski pide a sus diputados que apoyen la destitución del fiscal general
El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha pedido a los diputados que apoyen "sin demora" la destitución del fiscal general, Ruslan Kravchenko, una semana después de que éste presentara su dimisión en medio de una investigación de las autoridades de Anticorrupción acerca de una trama en el seno de la Fiscalía que recibía sobornos de forma sistemática de centros de llamadas fraudulentos y blanqueaba los fondos obtenidos. En un mensaje publicado en redes sociales, Zelenski ha señalado que Ucrania ha "visto todas las razones" por las que Kravchenko tenía que abandonar el cargo y ha asegurado que "si él lo considera presión política es libre de definirlo así".