Guerra Rusia-Ucrania en directo | Tusk advierte de "acciones intensas" de Rusia en las próximas semanas cerca de Polonia

El aeropuerto de Vilna (Lituania), cerrado media hora el domingo tras el avistamiento de un dron... que era una bandada de pájaros Lituania informó el domingo del avistamiento de un presunto dron en su espacio aéreo el domingo, lo que obligó a cerrar durante algo más de media hora el aeropuerto de su capital, Vilna, y a movilizar al menos un avión de combate. La alerta se levantó tras 38 minutos, una vez que un avión de combate de la OTAN realizó una identificación visual, según el Centro Nacional de Gestión de Crisis, y halló que se trataba, realmente, de una bandada de pájaros. "En las lecturas iniciales del radar, las señales que dejan las aves y los drones pueden ser similares", explicó el organismo en un comunicado. Compartir en X

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🔴Tusk advierte de "acciones intensas" de Rusia en las próximas semanas cerca de Polonia Después de convocar una reunión de urgencia del Gabinete de Seguridad del Gobierno polaco, tras un ataque en territorio ucraniano pero cerca de la frontera con Polonia, el primer ministro polaco, Donald Tusk, ha advertido de la "escalada" de acciones por parte de Rusia, cada vez más próximas a suelo polaco. "Cabe esperar que las próximas semanas y meses sean un periodo de acciones muy intensas por parte de Rusia", ha declarado ante los medios, antes de hacer hincapié en que no se puede descartar que esta escalada "afecte" al territorio polaco. Compartir en X

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