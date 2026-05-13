La entrevista completa de Marc Giró a Gabriel Rufián en Cara al Show: "Me niego a que ganen los fachas"

Gabriel Rufián se abre en Cara al Show sobre la crispación política y su preocupación por la vivienda, "el principal problema del país". Además, habla de sus "calzoncillos de la suerte" y hasta del sueño "erótico"con Marc Giró.

"Me niego a que ganen los fachas", ha afirmado contundente Gabriel Rufián, primer invitado de Cara al Show, para quien su prioridad ahora es "la estafa de la vivienda", calificando la situación actual como "el principal problema del país".

El portavoz de ERC en el Congreso ha reflexionado sobre los retos de la izquierda para conectar con la sociedad y, especialmente, con los jóvenes, defendiendo la necesidad de "remover el cotarro" y adaptarse al poder de la comunicación digital, donde, ha asegurado, triunfan mensajes "nefastos".

"Mi curro es que la gente me entienda", ha afirmado el político: "Casi me da igual el idioma, lo que piense, la bandera que tenga o el barrio del que venga. Lo fácil en política, en la vida en general, es que te aplaudan los convencidos; lo difícil es que dude quien duda".

Marc Giró le ha planteado las críticas recibidas incluso desde sectores de su propio partido, donde algunos le han reprochado utilizar "fórmulas ultras". "La pureza para el aceite de oliva", ha respondido con ironía Rufián.

'Puertas correderas'

El portavoz de ERC en el Congreso ha participado en el divertido juego 'Puertas correderas', donde se ha imaginado cuál sería la profesión ideal de los distintos compañeros suyos del Congreso de los Diputados.

De Cayetana Álvarez de Toledo ha opinado que "en un lugar donde esté Pablo Casado". Oriol Junqueras como "presidente de la Generalitat", mientras que al referirse al diputado de Vox José María Figaredo, ha asegura que "le mandaría a El Ejido a recoger tomates a 40 o 45 grados por tres euros la hora con 50 compañeros de Senegal". Sobre Irene Montero "presidenta de lo que quiera". Y Carlos Mazón, lejos de la primera línea política: "Bibliotecario de la cárcel del módulo 4", ha dicho entre risas.

"A Isabel Díaz Ayuso la pondría en la Plaza Mayor de Madrid a poner cañas durante 12 horas de pie por 800 euros a alemanes e ingleses y que luego diga que 'Madrid es la hostia para venir'", ha comentado el político, dejando para lo último a Pedro Sánchez : "Sería un gran actor de novela turca".

Los calzoncillos de la suerte

Después de hablar de su pasión por la cocina y definirse como un auténtico "manitas" del bricolaje, Gabriel Rufián ha dejado uno de los momentos más divertidos de su paso por Cara al Show al hablar de sus "tres calzoncillos de la suerte". "Cuando tengo que hacer un discurso muy de izquierdas me pongo los calzoncillos rojos", ha desvelado ante Marc Giró.

Además, ha reconocido que hay una tarea doméstica que sí consigue desquiciarle: poner la lavadora. "Soy muy caótico con eso. Tengo un TOC con el orden, soy metódico y ordenado hasta un punto angustioso menos con la lavadora, que es un agujero negro de frustraciones, da igual que haya mezcla, que esté petada...Para mí es como el PSOE: todo cabe", ha bromeado el político.

El sueño erótico de Rufián con Giró

Gabriel Rufián ha cerrado su paso por Cara al Show desvelando qué pasó en el sueño "erótico" con el presentador de laSexta. "Perdona la confianza, ¿consumamos?", quiere conocer Marc Giró. "No tengo experiencia en eso, pero sí que nos sobamos mogollón", ha zanjado Rufián.

*Vuelve a ver el cuarto programa de Cara al Show con Marc Giró en atresplayer.com

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