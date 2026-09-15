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Datos de inflación

El IPC se dispara en agosto hasta el 4,3% por el encarecimiento de los carburantes

Los detalles La inflación de los alimentos se mantiene contenida en agosto en el 2,3% mientras la inflación general se situó en el 4,3% por los carburantes.

Precio de la gasolina. Precio de la gasolina. Europa Press
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La tasa anual del IPC que se situó en agosto en el 4,3% principalmente por el encarecimiento de los carburantes, que reflejan la persistencia del shock energético por la guerra en Irán e incorporan un efecto base porque en agosto de 2025 bajaron, según ha informado el INE.

Frente a ello, la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se mantiene contenida, en el 2,3% interanual. Incluso, la inflación acumulada de los alimentos desde que empezó el conflicto en Oriente medio, en febrero, es negativa, del -0,65%.

La inflación subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos no elaborados, bajó una décima en agosto, hasta el 2,9% interanual, lo que confirma que las presiones de fondo siguen contenidas.

Por otro lado, la inflación acumulada en España se mantiene ligeramente inferior que la de la Eurozona, situándose en 19,3% y 19,6%, respectivamente (periodo febrero 2022-agosto 2026).

Las medidas del Plan de Respuesta están vigentes según el calendario ya anunciado: la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevó a 20 céntimos por litro desde el 1 de septiembre, mientras que la rebaja de la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro. El resto del paquete de medidas continúa activo según lo previsto en el Real Decreto-ley 18/2026.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya ha asegurado que "no dejaremos de acompañar y de apoyar a las familias ante las subidas" de los precios.

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