El IPC se dispara en agosto hasta el 4,3% por el encarecimiento de los carburantes

Los detalles La inflación de los alimentos se mantiene contenida en agosto en el 2,3% mientras la inflación general se situó en el 4,3% por los carburantes.

En agosto, la tasa anual del IPC alcanzó el 4,3%, impulsada principalmente por el encarecimiento de los carburantes debido al shock energético derivado de la guerra en Irán. Sin embargo, la inflación en alimentos y bebidas no alcohólicas se mantuvo contenida en un 2,3% interanual, con una inflación acumulada negativa desde febrero de -0,65%. La inflación subyacente descendió ligeramente a un 2,9% interanual, indicando que las presiones de fondo siguen controladas. En España, la inflación acumulada es del 19,3%, ligeramente inferior a la de la Eurozona. Las medidas del Plan de Respuesta, como la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos, continúan vigentes.

La tasa anual del IPC que se situó en agosto en el 4,3% principalmente por el encarecimiento de los carburantes, que reflejan la persistencia del shock energético por la guerra en Irán e incorporan un efecto base porque en agosto de 2025 bajaron, según ha informado el INE.

Frente a ello, la inflación de los alimentos y bebidas no alcohólicas se mantiene contenida, en el 2,3% interanual. Incluso, la inflación acumulada de los alimentos desde que empezó el conflicto en Oriente medio, en febrero, es negativa, del -0,65%.

La inflación subyacente, que excluye de su cálculo la energía y los alimentos no elaborados, bajó una décima en agosto, hasta el 2,9% interanual, lo que confirma que las presiones de fondo siguen contenidas.

Por otro lado, la inflación acumulada en España se mantiene ligeramente inferior que la de la Eurozona, situándose en 19,3% y 19,6%, respectivamente (periodo febrero 2022-agosto 2026).

Las medidas del Plan de Respuesta están vigentes según el calendario ya anunciado: la rebaja del Impuesto sobre Hidrocarburos aplicable al gasóleo se elevó a 20 céntimos por litro desde el 1 de septiembre, mientras que la rebaja de la gasolina se mantiene en 5 céntimos por litro. El resto del paquete de medidas continúa activo según lo previsto en el Real Decreto-ley 18/2026.

El vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ya ha asegurado que "no dejaremos de acompañar y de apoyar a las familias ante las subidas" de los precios.

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